Про це повідомила пресслужба компанії.

Раніше додавати гіперпосилання в Stories могли лише користувачі з верифікованими обліковими записами або з обліковими записами, що мають певну кількість підписників.

“Ми почули від решти учасників нашої спільноти, що вони також хочуть ділитися важливими речами зі своїми друзями та родиною. Чим би ви не займалися, від куховарства до волонтерства чи покупок, тепер ви можете поділитися цим у Stories – незалежно від розміру вашого облікового запису”, – зазначили в Instagram.

Як додавати посилання у свої Stories?

Щоб додати посилання на свою Stories потрібно використати наклейку “Посилання”, і коли користувачі на неї натискатимуть вони будуть перенаправлені на зовнішню сторінку.

Щоб додати наклейку потрібно:

Завантажити контент у Stories;

Вибрати інструмент стікера на верхній навігаційній панелі;

Торкнутися наклейки “Посилання”, щоб додати бажане посилання, і потім натиснути “Готово”;

Додати наклейку на свою Stories і натиснути на неї, щоб побачити варіації кольору.