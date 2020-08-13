Компанія Facebook може бути оштрафована на $500 млрд за незаконний збір біометричних даних користувачів на платформі Instagram, яка належить їй.

Про це повідомляє Bloomberg,

Цього тижня до суду Редвуд-Сіті, штат Каліфорнія, був поданий колективний позов, в якому Facebook звинувачується в незаконному зборі та зберіганні біометричних даних понад 100 млн користувачів Instagram. При цьому, згідно з позовом, користувачі не були повідомлені та не давали на це згоду, а сама компанія отримувала з цього вигоду.

Згідно із законом, компанія може бути змушена заплатити від $1000 до $5000 кожному потерпілому, якщо її провину доведуть.

Позов стосується збору даних для розвитку технології розпізнавання облич. Нібито додаток автоматично сканує обличчя людей, зображених на фото в листуванні користувачів, навіть якщо вони не використовують Instagram і, відповідно, не можуть дати згоду на це.

“Facebook використовує захищені біометричні дані своїх користувачів Instagram для розширення своїх можливостей розпізнавання облич у всіх своїх продуктах, включаючи додаток Facebook, і ділиться цією інформацією з різними організаціями. Facebook робить все це, не надаючи будь-яких необхідних повідомлень або надання інформації, як вимагає закон штату Іллінойс”, — цитує позивачів Business Insider.

У політиці Instagram щодо розпізнавання облич зазначено, що якщо компанія впровадить технологію, обов’язково повідомить про це користувачам і вони матимуть можливість відмовитися від використання їхніх даних.

У позові також стверджується, що Facebook почала інформувати користувачів Instagram про те, що збирає біометричні дані, тільки на початку 2020 року, почавши збір даних раніше.

Водночас представниця компанії Facebook Стефані Отуей у своїй заяві для ЗМІ заявила, що позов є безпідставним.

“Instagram не використовує технологію розпізнавання облич”, — запевнила вона.

Bloomberg зазначає, що минулого місяця компанія намагалася заплатити $650 млн для врегулювання судового процесу, в якому її також звинуватили в незаконному зборі біометричних даних. Тоді йшлося про інструмент для позначення фотографій в Facebook.