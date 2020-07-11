Соціальні мережі Instagram і Facebook будуть блокувати всі пости, які просувають так звану конверсійну терапію - зміна сексуальної орієнтації людини в сторону гетеросексуальності.

Про це повідомляє CNN.

Так, соцмережі розширять існуючі правила щодо ненависницьких висловлювань по всьому світу, включивши в них пости, що рекламують або просувають цю практику.

Конверсійна терапія, псевдонауковий процес, який, як стверджується, змінює сексуальність людини. Але великі медичні асоціації заявляють, що вона дуже небезпечна.

Водночас, це законно в більшості країн світу, в тому числі в Сполучених Штатах і Великобританії.