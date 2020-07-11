Про це повідомляє CNN.
Так, соцмережі розширять існуючі правила щодо ненависницьких висловлювань по всьому світу, включивши в них пости, що рекламують або просувають цю практику.
Конверсійна терапія, псевдонауковий процес, який, як стверджується, змінює сексуальність людини. Але великі медичні асоціації заявляють, що вона дуже небезпечна.
Водночас, це законно в більшості країн світу, в тому числі в Сполучених Штатах і Великобританії.
- Раніше законодавці Уганди заявили про плани прийняти законопроект, який може сприяти запровадженню смертної кари для гомосексуалістів.