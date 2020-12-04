Соціальні мережі Facebook та Instagram заявили, що будуть ретельно слідкувати за публікаціями про вакцини проти коронавірусу. При цьому зазначається, що публікації із сумнівним змістом будуть видалені.

Про це повідомили у пресслужбі Facebook.

Так, у компанії заявили, що запускають програму проти дезінформації про вакцини проти коронавірусу.

“З огляду на недавні новини про те, що вакцини проти COVID-19 незабаром будуть поширюватися по всьому світу, протягом наступних тижнів ми почнемо видаляти помилкові міфи про ці вакцини, які було розвінчано експертами в галузі охорони здоров’я, у Facebook і Instagram”, – йдеться у заяві.

У компанії зазначили, що видалятимуть публікації, які включають помилкові твердження про безпеку, ефективність, інгредієнти або побічні ефекти вакцин. “Наприклад, ми видалимо помилкові твердження про те, що вакцини проти COVID-19 містять мікросхеми або щось інше, що не входить в офіційний список інгредієнтів вакцин. Ми також видалимо теорії змови щодо вакцин COVID-19, які, на нашу думку, сьогодні є хибними”, – йдеться у заяві.

У Facebook пообіцяли регулярно оновлювати алгоритм перевірки публікацій про вакцини на основі вказівок органів охорони здоров’я.

До цього Facebook запустив програму проти дезінформації про коронавірус.