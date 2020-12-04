Про це повідомили у пресслужбі Facebook.
Так, у компанії заявили, що запускають програму проти дезінформації про вакцини проти коронавірусу.
“З огляду на недавні новини про те, що вакцини проти COVID-19 незабаром будуть поширюватися по всьому світу, протягом наступних тижнів ми почнемо видаляти помилкові міфи про ці вакцини, які було розвінчано експертами в галузі охорони здоров’я, у Facebook і Instagram”, – йдеться у заяві.
У компанії зазначили, що видалятимуть публікації, які включають помилкові твердження про безпеку, ефективність, інгредієнти або побічні ефекти вакцин. “Наприклад, ми видалимо помилкові твердження про те, що вакцини проти COVID-19 містять мікросхеми або щось інше, що не входить в офіційний список інгредієнтів вакцин. Ми також видалимо теорії змови щодо вакцин COVID-19, які, на нашу думку, сьогодні є хибними”, – йдеться у заяві.
У Facebook пообіцяли регулярно оновлювати алгоритм перевірки публікацій про вакцини на основі вказівок органів охорони здоров’я.
До цього Facebook запустив програму проти дезінформації про коронавірус.
- Платіжна блокчейн-система Libra Association, яка була запущена Facebook Inc., оголосила про зміну назви криптовалюти з Libra на Diem. Майже відразу ж після запуску Libra в червні 2019 року політики й регулятори висловили стурбованість з приводу цих зусиль.