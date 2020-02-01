Про це пише Vogue.
34-річний футболіст опублікував в своєму Instagram відео з підписом: “Вау 200 мільйонів!!! Дякую всім і кожному за те, що ви поділяєте зі мною кожен день!”.
У своєму акаунті Роналду публікує фото і відеоролики з футбольних полів, зі своєю сім’єю та друзями, а також під час тренувань.
Додамо, що на другому місці за популярністю зараз знаходиться Аріана Гранде.
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Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!👏🏽❤️
- Раніше португальський футболіст Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром УЄФА в 2019 році.