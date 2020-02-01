Португальський футболіст Кріштіану Роналду встановив новий рекорд і став першою людиною в світі, на Instagram якого підписані більше 200 мільйонів чоловік.

Про це пише Vogue.

34-річний футболіст опублікував в своєму Instagram відео з підписом: “Вау 200 мільйонів!!! Дякую всім і кожному за те, що ви поділяєте зі мною кожен день!”.

У своєму акаунті Роналду публікує фото і відеоролики з футбольних полів, зі своєю сім’єю та друзями, а також під час тренувань.

Додамо, що на другому місці за популярністю зараз знаходиться Аріана Гранде.