Про це пише Vogue.

34-річний футболіст опублікував в своєму Instagram відео з підписом: “Вау 200 мільйонів!!! Дякую всім і кожному за те, що ви поділяєте зі мною кожен день!”.

У своєму акаунті Роналду публікує фото і відеоролики з футбольних полів, зі своєю сім’єю та друзями, а також під час тренувань.

Додамо, що на другому місці за популярністю зараз знаходиться Аріана Гранде.

 

Посмотреть эту публикацию в Instagram

 

Wow 200 million!!! Thank you to each and every one of you for sharing this journey with me every day!!👏🏽❤️

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

  • Раніше португальський футболіст Кріштіану Роналду став найкращим бомбардиром УЄФА в 2019 році.