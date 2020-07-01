Про це свідчать дані Reuters Institute Digital News, повідомляє Business Insider.

Так, близько 11 % респондентів в 12 країнах зазначили, що вони використовували додаток Instagram для читання новин – майже вдвічі більше, ніж в 2018 році – в порівнянні з 12 %, які стежать за новинами в Twitter.

Зазначається, що молоді користувачі набагато частіше переглядають новини в Instagram. Зокрема, в США в квітні тільки 12 % дорослих використовували Instagram для новин, пов’язаних з коронавірусом, а в віці від 18 до 24 років цей відсоток становить 26.

У той час як текст, як і раніше є найбільш популярним способом споживання цифрових новин, молода аудиторія з більшою ймовірністю, ніж старші покоління, вважає за краще візуальні формати для подачі новин, для яких добре підходить Instagram.