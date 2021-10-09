Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Ешлі Томас, одна з координаторів організації, яка допомагає людям, що страждають через розлади харчової поведінки, у 14 років була лише 38,5 кг. У неї двічі зупинялося серце і лікарі не знали, чи зможуть повернути її до життя. Її “шлях смерті” почався в Instagram. Коли вона публікувала якісь фото, то звертала увагу на коментарі на кшталт “завеликий живіт” і так далі. Дівчина почала звертати увагу на кожен “лайк” та “коментар” й намагалася “довести фігуру до ідеалу”.

У якийсь момент вона перестала їсти. Її батьки спробували все, аби змусити дочку їсти регулярно та правильно. Вони звертались до органів опіки та навіть намагалися годувати із застосуванням сили.

“Було навіть таке, що батько силою тримав мого рота відкритим, а мама запихала туди їжу та змушували жувати й ковтати”, – розповіла Ешлі.

Історія Ешлі – тільки один з мільйонів прикладів “токсичного впливу Instagram на дівчаток-підлітків”.

Платформи компанії Facebook провокують проблеми із харчуванням у кожної третьої дівчини-підлітка.

Однак у Facebook вважають, що роблять все можливе, аби “безпека, добробут та психічне здоров’я” користувачів були на вищому рівні.

За словами “жертв” соцмережі, Instagram поставив під загрозу їх життя тільки через те, що не заблокував аккаунти, де рекламували й просували “екстремальні дієти” та порушення харчової поведінки. Окрім цього, аккаунти продовжували активно просувати.

Що таке анорексія?

Анорексія – синдром, що полягає в повній відсутності апетиту при об’єктивній потребі організму в харчуванні, який супроводжує більшість метаболічних захворювань, інфекцій, хвороб травної системи.

Фахівці вважають, що причиною анорексії стає нестійкість психіки. Людина може бути зацикленою на “недосконалості” свого тіла і хотіти їх прибрати, не помічаючи, що доводить себе до виснаження.

Однією з причин анорексії може бути зниження самооцінки через нав’язаний глянцевими журналами, кіно і рекламою образ “ідеальної” жінки або “ідеального” чоловіка.

Захворювання може бути діагностовано у пацієнтів з нормальною вагою і у хворих з надлишковою масою тіла.

Ознаки анорексії

Обмеження харчування або відмова від їжі;

Високе фізичне навантаження з мінімальним харчуванням або його відсутністю;

Постійна увага до власної ваги, зважування;

Зневоднення, сухість шкіри, ламкість нігтів і випадання зубів, нерітмічний пульс;

У жінок – припинення менструації;

Блідість, депресія.

Набагато складніше розпізнати булімію, адже зазвичай дівчатка не виглядають худими, їхня маса тіла переважно залишається достатньою, і тому важко й подумати про те, що наодинці така дівчинка може з’їсти надмірну кількість їжі (при цьому навіть не перебираючи продуктами), щоб відразу після цього очистити шлунок або кишківник, відчуваючи при цьому масивне почуття провини, огиду до себе та невпевненість.

Булемією називається стан, який характеризується втратою відчуття контролю над прийняттям їжі та супроводжується масивним почуттям вини та сорому. Для таких пацієнтів прийняття їжі стає певним “знеболювальним засобом”, або іншими словами, вони “заїдають” напругу, доволі часто гнів, сум, або потребу в любові. Аби цього не трапилось батьки повинні дати своїй дитині можливість говорити про відчуття, які нею переживаються; повинні навчити розрізняти свої бажання і потреби. Для цього необхідно, щоб мати навчила дитину відрізняти фізіологічний голод від емоційного незадоволення.