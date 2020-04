Про це в коментарі виданню BuzzFeed News повідомила PR-директор Instagram Ліза Креншоу.

“Ми працювали над цими оновленнями протягом деякого часу, але прискорилися в світлі ситуації з COVID-19, щоб допомогти підтримати наше співтовариство в важкий час”, – сказала вона.

Зазначається, що ця функція дозволить зберегти акаунт, щоб він не видалявся і не змінювався, але з міткою Remembering під ім’ям користувача. В обліковий запис померлого більше не можна буде увійти, навіть якщо ви знаєте пароль. Такий акаунт також не буде доступний на сторінці “Цікаве”, але друзі все одно зможуть відправляти повідомлення в Direct (хоча ніхто не може їх прочитати).

Зараз вона працює в тестовому режимі. На даний момент про Instagram-акаунті, який належить померлій людині, потрібно повідомляти службі підтримки, після чого вони встановлюють для нього пам’ятний статус. Якщо ви найближчий родич цієї людини, то можете вимагати видалення облікового запису з Instagram.

Instagram is working on account memorialization

disclaimer: I’m not actually dead, only in the inside pic.twitter.com/DVIDLLwTAk

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) April 20, 2020