Про це повідомили в блозі Instagram.

Комплекс змін включає заохочення неповнолітніх до ведення приватних, а не відкритих акаунтів, ускладнення пошуку ці профілів та обмеження можливостей залучення молоді до реклами.

Приватні профілі

“Ми хочемо, щоб вони (молоді люди — ред.) легко заводили нових друзів і не відставали від своєї родини, але ми не хочемо, щоб вони мали справу з небажаними приватними повідомленнями або коментарями від незнайомців. Ми вважаємо, що приватні облікові записи — це правильний вибір для молодих людей, але ми розуміємо, що деякі молоді автори можуть захотіти мати відкриті облікові записи, щоб збирати підписників”, — йдеться в повідомленні.

Від 27 липня платформа за замовчуванням переводитиме профілі користувачів молодше 16 (в деяких країнах — 18) років у приватний режим. Але це можна буде змінити в налаштуваннях. Тим неповнолітнім, хто вже має профіль. показуватимуть сповіщення про переваги приватних облікових записів. Коли профіль приватний, власник може контролювати, хто бачить його контент та хто може його коментувати.

Взаємодія з потенційно небезпечними дорослими

Платформа розробила спеціальну технологію, що спрямована на припинення небажаних контактів з неповнолітніми з боку дорослих. Технологія дозволяє знаходити “потенційно підозрілі” облікові записи дорослих. Це такі профілі, що були заблоковані (або на які скаржився) неповнолітній користувач.

“Використовуючи цю технологію, тепер ми не будемо показувати цим дорослим облікові записи молодих людей в розділах Explore, Reels та “Акаунти, запропоновані для вас”. Якщо вони знайдуть облікові записи молодих людей, скориставшись пошуком за їхніми іменами користувачів, вони не зможуть підписатися на них. Вони також не зможуть бачити коментарі молодих людей до дописів інших людей і не зможуть залишати коментарі до дописів молодих людей. Ми продовжимо шукати додаткові місця, де можна застосувати цю технологію”, — пояснили в Instagram.

Зміни вже впроваджують в США, Австралії, Франції, Великобританії та Японії. Згодом перелік країн буде розширено.

Взаємодія з рекламодавцями

Вже зараз користувачі можуть повідомити платформі, що вони не хочуть, аби на них націлювали рекламу на основі їхніх інтересів або дій на інших вебсайтах і в додатках за допомогою елементів управління в налаштуваннях реклами. Однак молоді люди можуть не бути достатньою мірою готові для прийняття таких рішень. Тому платформа обмежить можливість використання цих даних для націлювання реклами на неповнолітніх користувачів.

“Через кілька тижнів ми дозволимо рекламодавцям націлювати рекламу на людей молодше 18 років (або старше в деяких країнах) в залежності від їх віку, статі та місця розташування. Це означає, що раніше доступні варіанти орієнтування, наприклад, на основі інтересів або активності в інших додатках і вебсайтах, більше не будуть доступні рекламодавцям“, — зазначили в блозі компанії.

Коли молодим людям виповниться 18 років, платформа повідомить про варіанти орієнтування, які рекламодавці тепер можуть використовувати для їх охоплення, і про інструменти, які існують для управління цим.