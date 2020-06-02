Відповідний пост опублікований в офіційному акаунті соцмережі.

Як повідомлялося раніше, після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі користувачі продовжують використовувати соціальні мережі для вираження підтримки та солідарності. У вівторок, 2 червня, в рамках кампанії Blackout Tuesday в Мережі масово публікують пости з зображеннями чорних квадратів.

Instagram приєднався до цієї кампанії: в офіційному акаунті соцмережі змінили зображення профілю на чорно-біле, в опис додали тег #ShareBlackStories (“Поширюйте історії темношкірих”).

“#ShareBlackStories.⁣ Ми чуємо вас, ми бачимо вас і ми з вами. Ми проти расизму. Ми підтримуємо наше спільнота чорношкірих — і всіх тих, хто прагне до справедливості на честь Джорджа Флойда, Бреонни Тейлор, Ахмауда Арбері і багатьох інших, чиї імена не будуть забуті. Знову і знову ми бачимо, що спільнота Instagram має можливість вносити значні зміни. Чим більше ми ділимося історіями темношкірих, тим гучніше лунають голоси тих, хто зможе вплинути”, — йдеться в повідомленні Instagram.