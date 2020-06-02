Відповідний пост опублікований в офіційному акаунті соцмережі.
Як повідомлялося раніше, після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі користувачі продовжують використовувати соціальні мережі для вираження підтримки та солідарності. У вівторок, 2 червня, в рамках кампанії Blackout Tuesday в Мережі масово публікують пости з зображеннями чорних квадратів.
Instagram приєднався до цієї кампанії: в офіційному акаунті соцмережі змінили зображення профілю на чорно-біле, в опис додали тег #ShareBlackStories (“Поширюйте історії темношкірих”).
“#ShareBlackStories. Ми чуємо вас, ми бачимо вас і ми з вами. Ми проти расизму. Ми підтримуємо наше спільнота чорношкірих — і всіх тих, хто прагне до справедливості на честь Джорджа Флойда, Бреонни Тейлор, Ахмауда Арбері і багатьох інших, чиї імена не будуть забуті. Знову і знову ми бачимо, що спільнота Instagram має можливість вносити значні зміни. Чим більше ми ділимося історіями темношкірих, тим гучніше лунають голоси тих, хто зможе вплинути”, — йдеться в повідомленні Instagram.
Раніше повідомлялося, що на тлі протестів через смерть Джорджа Флойда компанії Facebook та Pornhub, а також співак The Weeknd пожертвували кошти на боротьбу з расизмом.
Нагадаємо, кілька днів тому в Міннеаполісі поліціянти затримали темношкірого чоловіка. При затриманні один з поліціянтів застосував задушливий напад, наступаючи коліном на шию чоловіка. При цьому затриманий, 46-річний Джордж Флойд, неодноразово говорив білому офіцерові, що не може дихати. Внаслідок жорстокого затримання чоловік помер. Розтин підтвердив, що причиною смерті стало задушення.
28 травня в місті Міннеаполіс (штат Міннесота, США) спалахнули акції протесту та сутички з правоохоронцями. У ніч на 29 травня учасники протесту в Міннеаполісі спалили поліційну дільницю.
30 травня ряд учасників протесту влаштували погроми в магазинах. Вже 1 червня протести після вбивства поліціянтами темношкірого американця Джорджа Флойда охопили всю країну. Також акції протесту проходили в Берліні та Лондоні.
- У ніч на вівторок, 2 червня, в результаті заворушень на території США, щоякнайменше шестеро офіцерів поліції постраждали внаслідок отриманих вогнепальних поранень.
- Офіцера поліції Дерека Шовена, який під час затримання душив Джорджа Флойда, взяли під варту.