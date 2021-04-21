Про це повідомили у блозі Instagram.
Фільтри повідомлень і коментарів
В Instagram наголошують, що відфільтрувати весь образливий вміст (расистський, сексистський, гомофобний чи будь-який інший) неможливо, однак зменшити його кількість — цілком.
На платформі вже працює фільтр коментарів під публікаціями. Можна приховати коментарі, що містять перелік небажаних слів та смайлів (ця функція вмикається в налаштуваннях конфіденційності). Тепер те саме стане доступним і для особистих повідомлень.
“Новий інструмент після увімкнення автоматично фільтруватиме запити на надсилання повідомлень, що містять образливі слова, фрази та смайли, і ви ніколи їх не бачите”, — йдеться в повідомленні.
Instagram має власний перелік образливих та недоречних слів, які платформа зібрала разом з організаціями, діяльність яких сконцентрована на боротьбі з дискримінацією. Однак цей перелік може бути доповнений тими словами, фразами та смайлами, які не хоче бачити кожен окремий користувач.
Примітно, що оновлення передбачають, що коментарі з образливими словами будуть приховані навіть у випадках, коли вони написані неправильно.
Повідомленні ж з небажаним вмістом будуть приховані в переліку запитів на надсилання повідомлення. Виглядатиме це так:
Instagram запевняє, що під час роботи цієї функції дані щодо змісту повідомлень сама платформа не отримуватиме.
“Ми почнемо впроваджувати цю функцію в кількох країнах найближчими тижнями і плануємо розширити її до більшої кількості країн протягом наступних кількох місяців”, — зазначили в анонсі, не називаючи перелік країн.
Небажані контакти
Крім нового фільтру для особистих повідомлень, платформа також презентувала можливість заблокувати користувача, не надаючи йому змогу написати чи підписатися, створивши новий обліковий запис.
“Завдяки цій функції, коли ви вирішите заблокувати когось в Instagram, у вас буде можливість як заблокувати його обліковий запис, так і попереджувально заблокувати нові облікові записи, які ця людина може створити. Це стане доступним у всьому світі впродовж наступних кількох тижнів”, — йдеться в анонсі.