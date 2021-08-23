Instagram хоче прибрати функцію "змахніть вгору", яка дозволяє людям відвідувати зовнішні вебсторінки шляхом прокрутки вгору, починаючи з 30 серпня.

Про це повідомляє видання The Verge з посиланням на відповідь компанії.

Платформа відмовиться від функції, яка з’явилася ще у 2016 році, — “змахніть вгору” для обміну посиланням через історії.

Вже добре знайомий користувачам жест буде замінений на дотик до спеціальної наліпки. На переконання Instagram, така зміна “спростить досвід створення історій” і запропонує більше “творчого контролю”.

Ключова відмінність між цими двома функціями, окрім очевидної різниці жестів, полягає в тому, що глядачі зможуть відповідати на історії, які мають наліпку з посиланням.

Як і раніше, наліпки з посиланнями зможуть публікувати тільки користувачі, що мають 10 тисяч і більше підписників.

Тестувати наліпки з посиланням компанія почала раніше цього літа. Станом на 23 липня платформа все ще тестує наліпки перед тим, як зробити нову функцію доступною для всії користувачів.