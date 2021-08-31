Відповідне повідомлення оприлюднено в блозі Facebook – компанії, якій належить Instagram.

“Ми хочемо зробити більше, аби створити для молодих людей більш безпечний і особистий простір. Для цього нам потрібно знати, скільки років кожному в Instagram, тому ми почали просити людей поділитися з нами датою народження, якщо вони не зробили цього раніше”, – сказано в повідомленні.

Зазначається, що ця інформація дозволить Instagram “створювати нові засоби безпеки для молодих людей та гарантує забезпечення правильного досвіду для відповідної вікової групи”.

Нововведення стосуватиметься тих, хто ще не зазначив свою дату народження:

1. Користувачів попросять зробити це під час входу в Instagram. Відповідне повідомлення буде показано кілька разів, і якщо користувач не наведе дату народження до певного моменту, він не зможе користуватися застосунком. Зазначається, що ця інформація необхідна для нових функцій, які можуть з’явитися в Instagram “для захисту молоді”.

“Якщо до певного моменту ви не повідомите свій день народження, вам потрібно буде зробити це, щоб продовжити користуватися Instagram”, – сказано в блозі.

2. Користувачів також проситимуть розкрити свій вік для перегляду деяких постів із чутливим контентом. Зараз такі публікації супроводжуються попередженням, і для перегляду досить лише повторно натиснути на Instagram-пост.

“Ми розуміємо, що дехто може вказати не ту дату народження, і розробляємо нові системи для вирішення цієї проблеми. Як ми нещодавно повідомляли, ми використовуємо штучний інтелект для оцінки віку людей на основі таких повідомлень, як “З днем народження”. У майбутньому, якщо хтось скаже нам, що він старше певного віку, а наші технології свідчитимуть про протилежне, ми запропонуємо такому користувачу варіанти, щоб підтвердити його вік”, – уточнили в Instagram.