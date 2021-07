Про це пише видання Engadget.

Вперше про це нововведення стало відомо ще 21 червня. Тоді інформацію про ексклюзивні Stories опублікував розробник Алессандро Палуцці, який знайшов відсилання до функції в коді Instagram.

За попередньою інформацією, програма не дозволятиме глядачам робити скриншоти ексклюзивних історій.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀

ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021