Про це пише видання Engadget.

Вперше про це нововведення стало відомо ще 21 червня. Тоді інформацію про ексклюзивні Stories опублікував розробник Алессандро Палуцці, який знайшов відсилання до функції в коді Instagram.

За попередньою інформацією, програма не дозволятиме глядачам робити скриншоти ексклюзивних історій.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀 ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021

Представники Instagram підтвердили цю інформацію, але наразі не розкривають деталей функції. Так само невідомо, скільки користувачі платитимуть за додатковий контент.

Ймовірно, Exclusive Stories стане аналогом функції Super Follow у Twitter. Вона дозволяє користувачам оформляти платну підписку, щоб переглядати ексклюзивний контент. Водночас автори контенту зможуть зберігати платні історії в розділі Highlights, щоб фоловери могли відразу розуміти, за що вони платять гроші.