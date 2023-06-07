Джерело: реверс-інженер Алессандро Палуцці у Twitter.
Реверс-інженер поширив скриншоти, де чатбот зможе відповідати на питання і давати поради. Зазначено, що ШІ матиме 30 особистостей, аби користувачам було зручніше обрати згідно зі своїми вподобаннями.
Наприклад, чатбот може допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Ймовірно, його можна буде залучити до розмови, яку веде користувач з кимось, просто згадавши його за допомогою @.
Нині зарано казати, чи випустить Instagram взагалі цю функцію. У лютому гендиректор Meta Марк Цукерберг повідомляв, що в компанії є команда, яка працює над “персонами зі штучним інтелектом” для Instagram, Messenger і WhatsApp.
Алессандро Палуцці раніше вказував на ознаки платної системи верифікації в Instagram лише за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про це.
Фото: Twitter
- Instagram має намір випустити застосунок-конкурента Twitter. Реліз текстового застосунку заплановано на літо 2023 року.
- У компанії Meta Platforms Inc повідомили про початок тестування рекламних інструментів на основі штучного інтелекту, які можуть створювати такий контент, як фонові зображення і варіації написаного тексту.