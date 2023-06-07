В Instagram може з'явитися штучний інтелект, який допомогатиме користувачам. Нині невідомо, коли планують випустити його.

Джерело: реверс-інженер Алессандро Палуцці у Twitter.

Реверс-інженер поширив скриншоти, де чатбот зможе відповідати на питання і давати поради. Зазначено, що ШІ матиме 30 особистостей, аби користувачам було зручніше обрати згідно зі своїми вподобаннями.

Наприклад, чатбот може допомогти тим, кому важко писати повідомлення. Ймовірно, його можна буде залучити до розмови, яку веде користувач з кимось, просто згадавши його за допомогою @.

Нині зарано казати, чи випустить Instagram взагалі цю функцію. У лютому гендиректор Meta Марк Цукерберг повідомляв, що в компанії є команда, яка працює над “персонами зі штучним інтелектом” для Instagram, Messenger і WhatsApp.

Алессандро Палуцці раніше вказував на ознаки платної системи верифікації в Instagram лише за кілька тижнів до того, як Meta оголосила про це.

Фото: Twitter