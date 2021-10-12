Про це йдеться в блозі Instagram.

Застосунок буде відправляти повідомлення про відключення, технічні збої й відновлення роботи. Однак користувачі будуть отримувати повідомлення не кожен раз, а тільки тоді, коли будуть “шукати відповіді”.

Поки ця функція доступна лише для американських громадян. Тестування триватиме кілька місяців. За його підсумками компанія буде вирішувати, чи поширювати цю функцію на широку аудиторію.

Крім того, Instagram також планує попереджати користувачів про те, що опублікований ними контент може порушувати правила соцмережі. Для цього в застосунку додадуть вкладку “статус акаунта”.

Як сповіщалося, 4 жовтня після 18:00 за київським часом користувачі з різних куточків планети почали масово скаржитися на проблеми із доступом до Facebook та Instagram. Так само були проблеми в роботі Facebook Messenger та WhatsApp. Сторінки не завантажувалися, повідомлення не відправлялися, застосунки не працювали.