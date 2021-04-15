Covid-19 Україна

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Instagram тестує функцію приховування кількості вподобань

Соціальна мережа Instagram, яка належить Facebook Inc, запустила невеликий глобальний тест, у рамках якого користувачі можуть приховувати кількість вподобань (лайків) у власних публікаціях або публікаціях інших людей.

Четвер, 15 квітня 2021, 13:18

Про це пише видання The Business of Fashion.

До цього експерименту у компанії вдалися після того, як користувачі неоднозначно відреагували на повне відключення лічильника вподобань, адже кількість лайків вважають мірилом популярності.

“У 2019 році ми почали приховувати кількість вподобань для невеликої групи людей, щоб зрозуміти, чи зменшує це певний тиск при розміщенні публікацій в Instagram. Деякі люди вважали це вигідним, але деякі все ще хотіли бачити кількість лайків, щоб відстежувати популярність”, – заявив прессекретар Facebook.

Компанія наразі тестує функцію вимкнення лічильника вподобань за бажанням користувача. Згодом ця опція стане доступною для усіх користувачів.

Минулого місяця Instagram випадково приховав лайки для великої кількості користувачів, спровокувавши бурхливі реакції. Деякі користувачі розглядали це як важливий крок для психічного здоров’я людей, а інші – як катастрофічний для блогерів, які співпрацюють із брендами. 

Наголошується, що користувач все одно матиме можливість дивитися, скільки людей вподобали його допис, але може заборонити іншим користувачам бачити цю цифру. У тестуванні функції бере участь невеликий відсоток глобальних користувачів Instagram, але у компанії відмовилися назвати конкретну цифру.

  • Компанія Facebook запустила тестування нового сервісу Hotline. Застосунок матиме функції Instagram Live та Clubhouse.
Теги: вподобання, Instagram, лайки

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