Про це повідомив директор компанії Адам Моссері у своєму профілі Twitter.

Цього тижня компанія почала тестувати нову функцію під назвою “Зробити перерву”. Вона являє собою елемент керування дозволом та дає змогу користувачам отримувати нагадування, якщо вони провели багато часу у застосунку.

“Це спонукатиме вас відпочити від Instagram після того, як ви проведете певну кількість часу у застосунку: 10, 20 або 30 хвилин”, – сказав Моссері.

Ця функція надаватиме можливість людям більше контролювати свій час в Instagram.

Функція стане доступною для всіх приблизно у грудні після закінчення тестування.

