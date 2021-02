Про це повідомляє видання 9to5Mac.

Зараз Stories в Instagram можна перегортувати дотиками зліва та справа екрану, або використовувати горизонтальні свайпи.

IT-спеціаліст Алессандро Палуцці у своєму Twitter опублікував скріншот із демонстрацією можливого оновлення.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021