Про це повідомляє видання 9to5Mac.
Зараз Stories в Instagram можна перегортувати дотиками зліва та справа екрану, або використовувати горизонтальні свайпи.
IT-спеціаліст Алессандро Палуцці у своєму Twitter опублікував скріншот із демонстрацією можливого оновлення.
#Instagram is working on Vertical Stories 👀
Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021
Представники Instagram підтвердили виданню Techcrunch, що готуються до зміни способу перегортування Stories. Ця функція поки недоопрацьована. Продовжуються тестування. Поки невідомо, коли саме нововведення з’явиться у застосунках користувачів.
Також стало відомо, що Instagram цілком може переорієнтувати розділ історій на відеоконтент. За даними видання, соцмережа може прибрати можливість публікації фотографій з галереї смартфона, зробивши Stories тільки у відеоформаті.
- Раніше італійський люксовий бренд Bottega Veneta видалив свої акаунти в соціальних мережах Instagram, Facebook і Twitter. Будинок моди, яким в даний час керує креативний директор Даніель Лі, поки не зробив заяви про причини такого рішення.