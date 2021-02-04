Популярна соціальна мережа Instagram тестує вертикальне перегортування Stories. Така ж функція доступна у TikTok.

Про це повідомляє видання 9to5Mac.

Зараз Stories в Instagram можна перегортувати дотиками зліва та справа екрану, або використовувати горизонтальні свайпи.

IT-спеціаліст Алессандро Палуцці у своєму Twitter опублікував скріншот із демонстрацією можливого оновлення.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137 — Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021

Представники Instagram підтвердили виданню Techcrunch, що готуються до зміни способу перегортування Stories. Ця функція поки недоопрацьована. Продовжуються тестування. Поки невідомо, коли саме нововведення з’явиться у застосунках користувачів.

Також стало відомо, що Instagram цілком може переорієнтувати розділ історій на відеоконтент. За даними видання, соцмережа може прибрати можливість публікації фотографій з галереї смартфона, зробивши Stories тільки у відеоформаті.