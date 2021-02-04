Про це повідомляє видання 9to5Mac.

Зараз Stories в Instagram можна перегортувати дотиками зліва та справа екрану, або використовувати горизонтальні свайпи.

IT-спеціаліст Алессандро Палуцці у своєму Twitter опублікував скріншот із демонстрацією можливого оновлення.

Представники Instagram підтвердили виданню Techcrunch, що готуються до зміни способу перегортування Stories. Ця функція поки недоопрацьована. Продовжуються тестування. Поки невідомо, коли саме нововведення з’явиться у застосунках користувачів.

Також стало відомо, що Instagram цілком може переорієнтувати розділ історій на відеоконтент. За даними видання, соцмережа може прибрати можливість публікації фотографій з галереї смартфона, зробивши Stories тільки у відеоформаті.

  • Раніше італійський люксовий бренд Bottega Veneta видалив свої акаунти в соціальних мережах Instagram, Facebook і Twitter. Будинок моди, яким в даний час керує креативний директор Даніель Лі, поки не зробив заяви про причини такого рішення.