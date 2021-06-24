Про це повідомляють #Букви. 

У четвер, 24 червня, користувачі соцмереж почали повідомляти про те, що отримали можливість завантажувати та редагувати фото та відео з комп’ютера на сайт www.instagram.com. Раніше платформа надавала можливість завантажувати фото та відео  лише  з мобільних пристроїв.

У коментарі виданню Engadget компанія підтвердила, що триває таке тестування. Утім залишається невідомим, чи отримають всі користувачі таку можливість і коли саме це відбудеться.

Примітно, що ще в травні Алессандро Палуцці, який шукає нові таємні функції різноманітних сервісів, з’ясував, що платформа тестує таку можливість.

  • Раніше стало відомо. що соціальна мережа Instagram запроваджує нову функцію Live Rooms — “кімнати” для прямих ефірів. У таких віртуальних кімнатах можуть збиратися щонайбільше чотири користувачі одночасно.

 