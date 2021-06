Про це повідомляють #Букви.

У четвер, 24 червня, користувачі соцмереж почали повідомляти про те, що отримали можливість завантажувати та редагувати фото та відео з комп’ютера на сайт www.instagram.com. Раніше платформа надавала можливість завантажувати фото та відео лише з мобільних пристроїв.

Instagram now lets you create + publish posts via your desktop https://t.co/VnRK5jj5Ck — Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021

How's the quality when posting from desktop?? — Nort 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 (@NortFX) June 24, 2021

FINALLY! No more transferring video through google drive, downloading to my phone, and then uploading to Instagram. Upload button on desktop hype!😀 pic.twitter.com/hB5TnM7tlA — Derrick / Dewdy ☕🦽 (@DewdyDoes) June 23, 2021

Instagram is now allowing users to upload files from desktop. pic.twitter.com/EVW8MPrN8L — Adam Frisk (@adamfrisk) June 24, 2021

У коментарі виданню Engadget компанія підтвердила, що триває таке тестування. Утім залишається невідомим, чи отримають всі користувачі таку можливість і коли саме це відбудеться.

Примітно, що ще в травні Алессандро Палуцці, який шукає нові таємні функції різноманітних сервісів, з’ясував, що платформа тестує таку можливість.

#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE — Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021