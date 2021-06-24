Про це повідомляють #Букви.
У четвер, 24 червня, користувачі соцмереж почали повідомляти про те, що отримали можливість завантажувати та редагувати фото та відео з комп’ютера на сайт www.instagram.com. Раніше платформа надавала можливість завантажувати фото та відео лише з мобільних пристроїв.
Instagram now lets you create + publish posts via your desktop https://t.co/VnRK5jj5Ck
— Matt Navarra (@MattNavarra) June 24, 2021
How's the quality when posting from desktop??
— Nort 🏴 (@NortFX) June 24, 2021
FINALLY! No more transferring video through google drive, downloading to my phone, and then uploading to Instagram. Upload button on desktop hype!😀 pic.twitter.com/hB5TnM7tlA
— Derrick / Dewdy ☕🦽 (@DewdyDoes) June 23, 2021
Instagram is now allowing users to upload files from desktop. pic.twitter.com/EVW8MPrN8L
— Adam Frisk (@adamfrisk) June 24, 2021
У коментарі виданню Engadget компанія підтвердила, що триває таке тестування. Утім залишається невідомим, чи отримають всі користувачі таку можливість і коли саме це відбудеться.
Примітно, що ще в травні Алессандро Палуцці, який шукає нові таємні функції різноманітних сервісів, з’ясував, що платформа тестує таку можливість.
#Instagram is working on the ability to create posts from the desktop website 👀 pic.twitter.com/pATuOHiTGE
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) May 14, 2021
- Раніше стало відомо. що соціальна мережа Instagram запроваджує нову функцію Live Rooms — “кімнати” для прямих ефірів. У таких віртуальних кімнатах можуть збиратися щонайбільше чотири користувачі одночасно.