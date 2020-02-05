У минулому році додаток Instagram, придбаний Facebook у 2012 році, приніс компанії $20 млрд.

Про це пише Bloomberg.

Зазначається, що ця сума становить більше чверті всієї виручки Facebook.

Експерти вважають, що Instagram стає все більш важливим для майбутнього Facebook. Користувачі і рекламодавці все частіше звертаються до додатка, не дивлячись на уповільнення продажів в основній соціальній мережі.

При цьому, компанія не розкриває доходи від реклами в Instagram в звітах, вважаючи за краще виділяти інтеграцію своїх сайтів, називаючи їх “сімейством додатків”.