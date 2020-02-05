Про це пише Bloomberg.
Зазначається, що ця сума становить більше чверті всієї виручки Facebook.
Експерти вважають, що Instagram стає все більш важливим для майбутнього Facebook. Користувачі і рекламодавці все частіше звертаються до додатка, не дивлячись на уповільнення продажів в основній соціальній мережі.
При цьому, компанія не розкриває доходи від реклами в Instagram в звітах, вважаючи за краще виділяти інтеграцію своїх сайтів, називаючи їх “сімейством додатків”.
- Раніше в соціальній мережі Facebook підтвердили наміри змінити назви Instagram і WhatsApp.