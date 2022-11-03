Про це повідомили спочатку у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, пізніше інформацію підтвердив Головнокомандувач ЗСУ.

Так, на сторінці Залужного з’явилась публікація з інформацією, що Telegram-канал “Джокер ДНР” зламав систему програми управління військами DELTA, якою користуються Збройні сили України.

На аватарку зловмисники встановили фотошоп Путіна на ведмеді.

Згодом доступ до профілю відновили.

“Цинічні тварюки не мають жодних моральних обмежень! Будучи безсилими проти нас на фронті, вони б’ють по нашим дітям і сім’ям. Найпростіше – зламати мій приватний Інстаграм, який не пов’язаний із професійною діяльністю, де лише діти і родинні фото. І головне – похизуватися цим. Замість дітей і сім’ї, показати себе – вбивць”, – прокоментував Головнокомандувач ЗСУ.

Він наголосив, що цей випадок вкотре доводить, що російських загарбників треба знищити: “вб’ємо їх усіх”, та наголосив, що “наші діти їх знатимуть, на жаль, не з казок як абсолютне зло, з яким треба боротися”.

Раніше в Міністерстві оборони України попередили, що російська пропаганда розпочала інформаційну атаку на систему ситуаційної обізнаності, яку використовують ЗСУ. Пропагандисти поширювали фейк про нібито злам системи.