Про це повідомила пресслужба Instagram.
Зазначається, що нова функція зробить контент соцмережі більш структурним і зручним для засвоєння.
Цей контент буде розміщуватися в окремій вкладці в обліковому записі. Публікацію можна розділити на кілька пунктів і включити в неї текстовий опис, фото, відео або посилання на свої ранні пости, а потім опублікувати інструкцію в Stories.
В першу чергу функція “Guides” буде застосовуватися в тематиці “Здоров’я”, через те, що в Instagram вважають, що ця тема особливо актуальна в період пандемії коронавірусу.
Фото: Instagram
- Раніше повідомлялось, що у соціальній мережі Twitter пости з неправдивою інформацією, що стосується коронавірусу COVID-19, позначатимуться спеціальними ярликом.