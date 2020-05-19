Про це повідомила пресслужба Instagram.

Зазначається, що нова функція зробить контент соцмережі більш структурним і зручним для засвоєння.

Цей контент буде розміщуватися в окремій вкладці в обліковому записі. Публікацію можна розділити на кілька пунктів і включити в неї текстовий опис, фото, відео або посилання на свої ранні пости, а потім опублікувати інструкцію в Stories.

В першу чергу функція “Guides” буде застосовуватися в тематиці “Здоров’я”, через те, що в Instagram вважають, що ця тема особливо актуальна в період пандемії коронавірусу.

Фото: Instagram