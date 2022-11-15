Про це зокрема повідомила українська ведуча Маша Єфросиніна.
Ведуча поскаржилась, що інформацію про російські масовані ракетні удари по цивільному населенню України Instagram почав видаляти.
Єфросиніна наголосила у дописі, що президент Володимир Зеленський недаремно назвав саміт G19, адже “РФ вже не може навіть прикидатись цивілізацією”.
“Ці мерзотні тварюки від безсилля на полі бою вдаються до агонічного звірського терору!!! Ненавиджу!” – написала вона.
Допис одразу видалили, проте підписники встигли зробити скрин.
Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
Росіяни завдали масованого обстрілу по території України. Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.
Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема це стосується Києва.
Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.
- Внаслідок ракетного обстрілу мобільні оператори вимушено обмежили роботу. Це стосується функціонування деяких сервісів.
- Внаслідок ракетного удару по Львову близько 80% міста залишається знеструмленим. Припинено подачу тепла й гарячої води.
- Міністр закордонних справ Нідерландів Вопке Хукстра, який сьогодні прибув до Києва й перебуває в укритті через ракетні атаки РФ, заявив, що на масовані ракетні обстріли може бути лише одна відповідь — продовжувати підтримувати Україну.