Ввечері 15 листопада росіяни завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному. Водночас користувачі Instagram почали скаржитись на додаток через видалення дописів щодо масованого обстрілу.

Про це зокрема повідомила українська ведуча Маша Єфросиніна.

Ведуча поскаржилась, що інформацію про російські масовані ракетні удари по цивільному населенню України Instagram почав видаляти.

Єфросиніна наголосила у дописі, що президент Володимир Зеленський недаремно назвав саміт G19, адже “РФ вже не може навіть прикидатись цивілізацією”.

“Ці мерзотні тварюки від безсилля на полі бою вдаються до агонічного звірського терору!!! Ненавиджу!” – написала вона.

Допис одразу видалили, проте підписники встигли зробити скрин.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

Росіяни завдали масованого обстрілу по території України. Перші вибухи було чутно у Києві близько 15:34, а після цього стали надходити повідомлення з інших частин країни. Після завдання ударів у низці міст України частково зникло світло.

Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла. Зокрема це стосується Києва.

Російські окупанти випустили по Україні близько ста ракет. Вони перевершили масовану атаку, яку здійснили 10 жовтня.