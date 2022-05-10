Instagram видалив допис про пресконференцію бійців полку «Азов», хоча він не порушував правил соцмережі

9 травня з Instagram-акаунту #Букв було видалено допис з основними тезами пресконференції бійців полку "Азов", яку вони провели онлайн 8 травня з Азовсталі. Допис не порушував правил соцмережі.

Про це інформують #Букви.

#Букви опублікували тези офіцера управління розвідки, бійця полку “Азов” Іллі Самойленка та заступника командира полку Нацгвардії “Азов” Святослава Паламара (Калини), які вони озвучили у пресконференції 8 травня.

У їхніх тезах говорилося про те, що бійці не мали підтримки під час бомбардувань російською армією, про саботаж владою підготовки “Азова” до війни та про цинізм політиків щодо евакуації цивільного населення з Азовсталі.

Майже через добу після публікації допису його було видалено соцмережею через порушення стандартів спільноти, зокрема через “повідомлення, які заохочують до насилля або конкретні погрози”.

Але наведені цитати не закликають до насилля, не несуть в собі погроз, не є мовою ворожнечі. Це офіційні заяви оборонців Маріуполя про їхню складну боротьбу.

На Маріуполь припало близько половини всіх бомбардувань із РФ. Захисники Маріуполя та цивільні жителі мали по 150 прильотів від авіації та з кораблів.

Про це Ілля Самойленко сказав – не було ніякої підтримки від влади: ні повітряної, ні наземної, ні артилерійської.

Він додав, що підготовку до оборони Маріуполя було саботовано владою, хоча “Азов” розумів, що Росія скоїть повномасштабне вторгнення.

Святослав Паламар (Калина) звинуватив “деяких” політиків у цинізмі та відсутності такту, тому що вони називають “успішною” евакуацію під час якої загинули троє військових та шість поранено.

Це вже не перший випадок, коли Instagram видаляє публікації #Букв без поважної причини. 9 травня був опублікований пост про загибель бійця “Азову” та письменника Сергія Скальда, який видалили через 2 години. Причина така ж: “повідомлення, які заохочують до насилля або конкретні погрози”, хоча в публікації розповідається про життєвий шлях бійця та опубліковані його вірші.

#Букви оскаржили видалення та через деякий час пост повернули.

Пост про допис-прощання на сторінці 36-ї бригади морської піхоти від 11 квітня також видалено. Причинами стали вислови ненависті та заохочення до насильства. Хоча публікація розповідає про те, що на сторінці 36-ї бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського з’явився допис, в якому стверджується, що морпіхи – вже на межі, без зброї, їжі та води, велика кількість поранених і загиблих. Тобто ніякого натяку на ненависть та насильство, лише реакція на цю публікацію соцмереж та влади.















Instagram видалив допис про пресконференцію бійців полку «Азов», хоча він не порушував правил соцмережі // 8 фото

Також Instagram видалив публікацію від 14 жовтня 2021 року з фотографіями маршу до Дня захисників. На думку соцмережі фото з прапорами Нацкорпусу несуть у собі зображення насилля та заклики до нього.

Редакція #Букв вважає, що неаргументовані санкції з боку соцмережі стосовно #Букв та “Азову”, містять ознаки цензури та демонструють недосконалу або упереджену політику та роботу технічних алгоритмів, якими керується соцмережа.

#Букви вважають неприпустимою таку політику Instagram, в той час, як захисники Маріуполя ціною своїх життів протистоять Росії. Непрпустимо, що Instagram вважає це розпалюванням ворожнечі та не дає розповісти правду світу про ті жорстокі звірства, які зараз Росія скоює в Україні.

Зазначимо, що полк “Азов” (офіційна назва – окремий загін спеціального призначення Національної гвардії України “Азов”, ОЗСП “Азов”, в/ч 3057) з 2014 року є офіційно діючим підрозділом у складі Національної гвардії України, та виконує завдання з оборони України, захисту її державного суверенітету та територіальної цілісності відповідно до наказів командування Сил оборони України та вищого військово-політичного керівництва України.

Будь-які прояви упередженого ставлення до “Азову” є виявом неповаги до всіх захисників України, які протистоять агресивним діям Російської Федерації та потуранням російській пропаганді, яка систематично та послідовно намагається нав’язувати світу своє викривлене бачення тих чи інших вчинків.