19 березня з Instagram-акаунту #Букв було видалено допис з коментарем командира другого батальйону полку «Азов-Київ» Дмитра Кухарчука, який він дав Буквам. Допис не порушував правил соцмережі.

#Букви опублікували коментар Дмитра Кухарчука щодо заяв Олексія Арестовича про “неможливість військового вирішення” ситуації в Маріуполі, де бійці окремого загону спеціального призначення Національної гвардії України “Азов” спыльно з підрозділами 36 бригади морської піхоти ВМС ЗСУ тримають оборону проти російських загарбників.

Коментар Дмитра Кухарчука стосувався того, що Олексій Арестович не має необхідного досвіду, знань та компетенцій для того, щоб коментувати військові питання: “Маю щиру впевненість, що питання деблокади міст чи будь-яких інших військових операцій – це прерогатива дієвих військових, а не блогерів. Якщо Арестович хоче говорити з позиції військового експерта, можу запросити його на бойові позиції – і впевнений, що після цього його думка зміниться, якщо виживе”.













Instagram видалив допис з коментарем представника «Азова». Допис не порушив правил Instagram // 10 фото

Ця цитата Дмитра Кухарчука була зазначена у видаленому дописі. Приблизно через пів доби після публікації допису його було видалено соцмережею, начебто, через порушення стандартів спільноти, зокрема, щодо “жорстокості або небезпечних організацій”.





Instagram видалив допис з коментарем представника «Азова». Допис не порушив правил Instagram // 10 фото

У наведених словах Дмитра Кухарчука не було ані побажання смерті Олексію Арестовичу, ані погроз щодо заподіяння йому шкоди, ані закликів до чогось подібного – лише констатація ситуації, в якій населення та захисники Маріуполя перебувають уже понад 3 тижні.

Наразі в Маріуполі через злочини російської армії загинули уже понад дві тисячі лише мирних громадян, і вони спыльно з захисниками міста продовжують гинути, не маючи змоги ані отримати підтримку, ані евакуйюватись (з 350-400 тисяч жителів міста за три тижні російсько-української війни вдалось евакуювати лише близько 40 тисяч).

Фото пологового будинку та дитячої лікарні, будівлі маріупольського драмтеатру, які були зруйновані російськими авіаударами – буквально облетіли весь світ та з’явились на сторінках більшості світових ЗМІ. Загроза смерті сьогодні в Україні не є погрозою чи чимось абстрактним – це щоденна реальність десятків мільйонів людей в країні, розташованій в географічному центрі Європи, майже чверть жителів якої уже змушені були покинути свої домівки, а близько 10 частини – виїхати до інших країн.

Ми вважаємо, що застосування тих стандартів, які є адекватними умовам мирного часу та відсутності постійної загрози життю та здоров’ю, наразі є абсолютно неактуальними та дискримінаційними в умовах постійного стресу, в яких перебувають українці протягом кількох тижнів поспіль, а подекуди ці стандарти стають на заваді об’єктивному висвітленню ситуації, спричиненої російським вторгненням в Україну.