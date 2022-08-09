Instagram видалив сторінку Асоціації родин захисників "Азовсталі". На ній рідні оборонців Маріуполя повідомляли про все, що відбувається з захисниками "Азовсталі", які були вимушені здатись у полон російським окупантам.

Про це повідомляють #Букви.

У вівторок, 9 серпня, у соцмережі Instagram перестала бути доступною сторінка Асоціації родин захисників “Азовсталі”.

При спробі зайти на сторінку акаунту, з’являється надпис, що “посилання, за яким ви перейшли, можливо, пошкоджене або сторінку видалено”.

Варто зауважити, що вранці 9 серпня сторінка Асоціації в Instagram була ще доступною. Аналогічна сторінка Асоціації у Telegram залишається доступною, однак на даний час коментарів щодо видалення Instagram-акаунту там немає.

Варто зауважити, що Instagram часто опиняється під шквалом критики за видалення чи цензурування дописів про повномасштабну війну Росії проти України.

Зокрема соцмережа регулярно видаляє контент про війну чи про критику росіян, який публікують українські користувачі чи українські ЗМІ.

Додамо, що Асоціація родин захисників “Азовсталі” була створена 1 червня. Основна мета створення – здійснення представницького, консультативного, гуманітарного, дорадчого, наглядово-контрольного, організаційного, інформаційного та іншого супроводу процесу визволення захисників Маріуполя.