Instagram запустив систему пошуку AMBER Alerts для того, щоб люди могли бачити та ділитися повідомленнями про зниклих дітей у їхньому районі.

Про це повідомляє пресслужба Instagram.

Ця функція запрацювала 1 червня, і найближчими тижнями стане доступною у 25 країнах світу. Починаючи з 2015 року, система AMBER Alerts у Facebook успішно допомагає швидко знаходити зниклих дітей.

“Ми знаємо, що шанси знайти зниклу дитину збільшуються, коли на пошуки приходить більше людей, особливо в перші кілька годин. За допомогою цього оновлення, якщо правоохоронні органи активують сповіщення AMBER Alert і ви будете перебувати у зазначеній області пошуку, то повідомлення відразу з’явиться у вашій стрічці Instagram”, – інформує пресслужба Instagram.

Сповіщення буде містити важливу інформацію про дитину: фотографію, опис, місце викрадення та будь-яку іншу доступну інформацію, яку можна надати. Люди також зможуть ділитися інформацією з іншими користувачами для подальшого її поширення.

Подібні повідомлення рідкісні та характерні для певної області пошуку. Саме тому, якщо ви отримали таке сповіщення, це означає, що поблизу триває активний пошук зниклої дитини. Щоб дізнатися, кому його показувати, соцмережа використовує різні дані користувачів, зокрема, місто зазначене у профілі, IP-адресу та місцеперебування.

“Ми знаємо, що фотографії є ​​важливим інструментом у пошуку зниклих дітей. Саме тому розширивши охоплення аудиторії Instagram, ми зможемо ділитися фотографіями зниклих дітей з великою кількістю людей”, – заявила Мішель ДеЛон, президентка і генеральна директорка Національного центру зниклих безвісти та експлуатованих дітей.