Instagram запускає власний планувальник дописів у додатку, що дозволить компаніям та інфлюенсерам планувати свої дописи заздалегідь без використання Meta Creator Studio або сторонніх служб.

Про це повідомляє Engadget.

Платформа надасть можливість планувати ролики, фотографії та відео на термін до 75 днів у самому додатку. Instagram тестував цю функцію протягом останніх кількох тижнів, надаючи невеликому відсотку своєї глобальної спільноти доступ до інструмента.

Щоби отримати доступ до цієї функції, користувачі мають перейти до “Розширених налаштувань” після створення публікації, але перед тим, як поділитися нею зі своїми підписниками.

Звідти можна увімкнути “Запланувати цю публікацію” та вибрати час і дату, коли вони хочуть, щоб вона була опублікована. Потім їм потрібно повернутися до публікації, яку вони створювали, і натиснути “Розклад”.

Чи стане ця функція доступною для звичайних користувачів — невідомо. Instagram нічого не згадує про повне впровадження.

Інфлюенсери можуть розблокувати їх, виконуючи певні дії, наприклад співпрацюючи з іншим блогерами.