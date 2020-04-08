Про це пише Business Insider.

Зазначається, що функція Direct довгий час була доступною тільки для мобільного застосунку соцмережі, але тепер користувачі можуть скористатися нею за допомогою своїх ноутбуків і комп’ютерів.

Представник Instagram повідомив, що ця функція ще не доступна “всій світовій спільноті”, але компанія працює над цим.

Нововведення було дуже очікуване, особливо для публічних осіб, брендів та інших людей, які постійно користуються такими повідомленнями.

У десктопній версії користувачі зможуть створювати індивідуальні та групові чати, читати і надсилати повідомлення, обмінюватися фотографіями і “лайкати” відповіді. Однак, відеочат через соцмережу залишається недоступним.