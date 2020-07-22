Про це повідомляється в блозі компанії.

Наразі функція працює в тестовому режимі для користувачів старше 18 років в США, Великобританії та Ірландії.

Зазначається, що кошти можна збирати на підтримку бізнесу, громадські проєкти або допомогу в екстреній ситуації.

Щоб запустити особистий збір пожертвувань, потрібно натиснути “Редагувати профіль” і вибрати опцію “Зібрати кошти”. Після цього потрібно завантажити фотографію і вибрати мету, а також заповнити додаткові відомості.

Після схвалення соцмережею заявки користувач зможе збирати гроші протягом 30 днів, при цьому кампанію можна буде продовжувати ще на 30 днів. Пожертвування будуть прийматися через платіжний сервіс Stripe, а після завершення збору будуть перераховувати на банківський рахунок власника акаунта.