ЗеПорушення

52

Всього порушень

34

Днів без порушень
13:37 Instagram зробить акаунти користувачів до 16 років закритими за замовчуванням
13:24 Токіо-2020: українка Вікторія Ус пройшла у півфінал змагань з гребного слалому
13:23 Контрабандист, підозрюваний у вбивстві прикордонника у 2018 році, знову попався на контрабанді
13:05 У США розглядають питання обов’язкової вакцинації федеральних службовців проти COVID-19
12:45 Техгіганти повідомляють про стрімке зростання прибутків за час пандемії
12:02 На eBay продають повітря з презентації нового альбому Каньє Веста
11:58 Тайфун накрив Токіо: скасовані авіарейси і перенесені змагання Олімпіади
11:52 Австралійський тренер на трибуні влаштував шоу емоцій, радіючи перемозі підопічної
11:24 Люксембург відкриває кордони для українців: умови в’їзду
10:59 У Харківському зоопарку померла слониха
10:23 У США чоловік хотів пробігти 1600 км по воді в колесі, але його вимило на берег
09:37 На Шрі-Ланці на задньому дворі дому випадково знайшли сапфір вагою 510 кг
09:15 В Ізраїлі дозволили вакцинувати дітей від 5 до 11 років
08:35 В Україні за минулу добу зафіксовано 717 нових випадків COVID-19
08:20 Сьогодні у Києві обмежать рух через святкування Хрещення Русі-України
07:48 28 липня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:13 Погода в Україні на 28 липня: спека до +34°C та на півночі грози
02:31 Дженніфер Лопес показала іменну прикрасу від Бена Аффлека: фото
02:16 В Мережі з’явилися нові фото зі знімання серіалу «‎Секс і місто»
01:41 Міла Куніс та Ештон Катчер розповіли, що не купають дітей щодня
01:17 Аффлек та Лопес повторили сцену з кліпу Jenny From the Block
01:09 Помер барабанщик та співзасновник Slipknot Джої Джордісон
00:45 Актор Вентворт Міллер розповів, як в нього діагностували аутизм
00:39 Розклад Олімпіади в Токіо-2020 на середу, 28 липня
00:17 Фінансування військових: США та НАТО платитимуть Афганістану по $4 млрд до 2024 року

27 липня

23:30 В США повернули масковий режим через штам Delta 
22:31 Instagram оновлює правила для неповнолітніх: що зміниться
21:49 Руслан Хомчак став заступником секретаря РНБО
21:30 Стрілок з Атланти визнав себе винним у вбивстві 4 з 8 осіб
21:12 «Не час помирати»: Вийшов проморолик нового фільму про Джеймса Бонда
20:54 Періс Гілтон чекає первістка, – ЗМІ
20:51 В США чоловік хотів пройти по воді від Флориди до Нью-Йорка, але не вдалося
20:42 Друзі України в Європарламенті розкритикували угоду щодо «Північного потоку-2»
20:30 Французька Ніцца отримала статус памʼятки світової спадщини ЮНЕСКО

Instagram зробить акаунти користувачів до 16 років закритими за замовчуванням

Соціальна мережа Instagram вносить зміни, покликані зробити застосунок більш безпечним для молоді. Тепер акаунти нових користувачів до 16 років будуть закритими за замовчуванням.

Середа, 28 липня 2021, 13:37

Про це пише The Verge.

Водночас, можливість перемикання на загальнодоступний обліковий запис, як і раніше буде доступна.

Існуючим користувачам до 16 років, у яких є загальнодоступний акаунт, буде надіслано повідомлення з пропозицією зробити свій обліковий запис закритим.

Instagram вже деякий час прагне зробити закриті акаунти за замовчуванням для молодих людей. У березні соцмережа почала показувати молодим людям, які реєструються в Instagram, повідомлення, що вихваляють гідності закритого акаунта.

Крім того, компанія також робить більше, щоб обмежити взаємодію проблемних користувачів з користувачами молодше 16 років.

У Instagram заявили, що здатні визначати “потенційно підозрілу поведінку” облікових записів.

Ці підозрілі користувачі будуть фактично відділені від юзерів молодше 16 років: їм не будуть відображатися облікові записи людей молодше 16 років на сторінках “Огляд”, “Публікації” або “Акаунти, рекомендовані для вас”, а також вони не будуть бачити коментарі користувачів молодше 16 років до чужих повідомлень.

  • У квітні повідомлялося, що колишній дитячий омбудсмен Енн Лонгфілд (Велика Британія) подала судовий позов проти компанії TikTok. Вона стверджує, що платформа незаконно збирає дані неповнолітніх користувачів.
  • 22 липня у Нідерландах управління із захисту даних оштрафувало соціальну мережу TikTok на 750 тисяч євро (885 тисяч доларів) через недоступність умов конфіденційності соцмережі для дітей.
Теги: акаунт, молодь, підлітки, Instagram

Читати #Букви у Telegram і у Facebook