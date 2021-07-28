Instagram зробить акаунти користувачів до 16 років закритими за замовчуванням

Про це пише The Verge.
Водночас, можливість перемикання на загальнодоступний обліковий запис, як і раніше буде доступна.
Існуючим користувачам до 16 років, у яких є загальнодоступний акаунт, буде надіслано повідомлення з пропозицією зробити свій обліковий запис закритим.
Instagram вже деякий час прагне зробити закриті акаунти за замовчуванням для молодих людей. У березні соцмережа почала показувати молодим людям, які реєструються в Instagram, повідомлення, що вихваляють гідності закритого акаунта.
Крім того, компанія також робить більше, щоб обмежити взаємодію проблемних користувачів з користувачами молодше 16 років.
У Instagram заявили, що здатні визначати “потенційно підозрілу поведінку” облікових записів.
Ці підозрілі користувачі будуть фактично відділені від юзерів молодше 16 років: їм не будуть відображатися облікові записи людей молодше 16 років на сторінках “Огляд”, “Публікації” або “Акаунти, рекомендовані для вас”, а також вони не будуть бачити коментарі користувачів молодше 16 років до чужих повідомлень.
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