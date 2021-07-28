Instagram зробить акаунти користувачів до 16 років закритими за замовчуванням

Соціальна мережа Instagram вносить зміни, покликані зробити застосунок більш безпечним для молоді. Тепер акаунти нових користувачів до 16 років будуть закритими за замовчуванням.

Про це пише The Verge.

Водночас, можливість перемикання на загальнодоступний обліковий запис, як і раніше буде доступна.

Існуючим користувачам до 16 років, у яких є загальнодоступний акаунт, буде надіслано повідомлення з пропозицією зробити свій обліковий запис закритим.

Instagram вже деякий час прагне зробити закриті акаунти за замовчуванням для молодих людей. У березні соцмережа почала показувати молодим людям, які реєструються в Instagram, повідомлення, що вихваляють гідності закритого акаунта.

Крім того, компанія також робить більше, щоб обмежити взаємодію проблемних користувачів з користувачами молодше 16 років.

У Instagram заявили, що здатні визначати “потенційно підозрілу поведінку” облікових записів.

Ці підозрілі користувачі будуть фактично відділені від юзерів молодше 16 років: їм не будуть відображатися облікові записи людей молодше 16 років на сторінках “Огляд”, “Публікації” або “Акаунти, рекомендовані для вас”, а також вони не будуть бачити коментарі користувачів молодше 16 років до чужих повідомлень.