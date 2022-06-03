Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що “Примара Києва” — це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, котрі боронять небо столиці.

Фото з сайту Віталія Кличка

Площа цього квітника складає 150 квадратних метрів. За словами мера, тут висадили 23,5 тисячі квітів.

Віталій Кличко також зауважив, що в Києві навесні створили близько трьох десятків патріотичних композицій та висадили близько 320 тисяч квітів.

“Цієї весни в різних районах Києва з квітів створили близько трьох десятків патріотичних композицій. Я вдячний працівникам “Київзеленбуду”, які облаштували ці локації, що символізують героїзм та незламність українців у боротьбі за нашу державу”, – сказав мер міста.