Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
Він нагадав, що “Примара Києва” — це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, котрі боронять небо столиці.
Площа цього квітника складає 150 квадратних метрів. За словами мера, тут висадили 23,5 тисячі квітів.
Віталій Кличко також зауважив, що в Києві навесні створили близько трьох десятків патріотичних композицій та висадили близько 320 тисяч квітів.
“Цієї весни в різних районах Києва з квітів створили близько трьох десятків патріотичних композицій. Я вдячний працівникам “Київзеленбуду”, які облаштували ці локації, що символізують героїзм та незламність українців у боротьбі за нашу державу”, – сказав мер міста.
- Нагадаємо, що з 8 червня два регіональні поїзди з’єднають столицю з Житомиром. Поїздки триватимуть менше ніж три години.
- Водночас після боїв на сході України російські окупанти можуть повернутися до Києва. Адже столиця є головною мішенню для загарбників РФ.
- Також першу межу оборони Києва будують на великій відстані від міста — для того, щоб унеможливити застосування артилерійських підрозділів російських військ.