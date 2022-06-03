У Подільському районі Києва, на вулиці Олени Теліги створено квіткову інсталяцію "Привид Києва", яку внесли до Національного реєстру рекордів України у номінації "Найбільша квітково-патріотична композиція".

Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Він нагадав, що “Примара Києва” — це збірний образ пілотів 40-ї бригади тактичної авіації Повітряних Сил, котрі боронять небо столиці.

Площа цього квітника складає 150 квадратних метрів. За словами мера, тут висадили 23,5 тисячі квітів.

Віталій Кличко також зауважив, що в Києві навесні створили близько трьох десятків патріотичних композицій та висадили близько 320 тисяч квітів.