Інститут молекулярної біології Національної академії наук України попри заяви міністра охорони здоров’я Максима Степанова не отримав фінансування на наукові дослідження та виготовлення тест-систем.

Про це повідомив голова організації StateWatch Гліб Канєвський на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що Інститут молекулярної біології НАН підтвердив StateWatch, що може виготовляти до 50 тисяч тестів на тиждень, але не має на це грошей.

“Єдина сума, яку отримав Інститут з бюджету, це 350 тис. грн в березні після перерозподілу внутрішніх ресурсів Академії наук для відшкодування вже виготовленої Інститутом за власний рахунок партії тест-систем у кількості 1000 зразків”, – йдеться в повідомленні.

Натомість очільник МОЗ Степанов 25 квітня під час брифінгу заявив, що Міністерством фінансів наприкінці березня було виділено кошти Інституту молекулярної біології та генетики НАН України “на наукове дослідження і на можливість виготовлення і тестування ПЛР-систем”.