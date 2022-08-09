Військовослужбовців Збройних сил України будуть навчати військові інструктори з Фінляндії. Вони долучаться до тренувань у Великій Британії.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков у Twitter.

“Ще один друг України приєднується до програми підвищення боєздатності Збройних сил України під керівництвом Великої Британії. Фінляндія відправить своїх військовослужбовців для навчання наших військ у Великій Британії”, — зазначив міністр.

Раніше військових інструкторів для підготовки воїнів Збройних Сил України відправили Швеція, Канада і Нідерланди.

У Міноборони Фінляндія додали, що вони скерують для підготовки бійців ЗСУ 20 фахівців. З таким запитом до країни звернулася Велика Британія. У Сполученому Королівстві триває навчання близько 10 тисяч українських добровольців.

Раніше у Генштабі ЗСУ звітували, що найближчими місяцями під керівництвом Збройних сил Великої Британії проходитимуть навчання. Програма є частиною постійного зобов’язання країни щодо підтримки України. Бійців ЗСУ споряджають автоматами, касками, бронежилетами, амуніцією та польовим спорядженням для бойових дій на передовій.

Пакет допомоги передбачає понад 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. Зокрема йдеться про протитанкову зброю, бронетехніку та артилерією.

Навчання триває по всій Великій Британії та до процесу залучено понад 1000 інструкторами з 11-ї бригади сприяння силам безпеки. Цей підрозділ спеціалізується на проведенні тренувань для нарощування військового потенціалу українських союзників і партнерів.