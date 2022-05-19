Про це повідомляє AIN.UA.
Редакторка та блогерка Катерина Ятель запропонувала інструкцію, як налаштувати інтернет-сервіси у такий спосіб, аби позбутися російської мови в пошуковиках.
Як українізувати свій Google?
- Переконайтеся, що ви авторизовані в Google.
- Зайдіть в налаштування пошукового сервісу Google.com.ua — > мови.
- Видаліть з переліку російську та додайте ті мови, які хочете. Не забудьте виставити українську за замовчуванням.
- Після цього намагайтесь не клацати на підказки від Google, тому що у такому разі сервіс згенерує новий пошук російською. Це псуватиме історію пошуку і впливатиме на майбутні результати.
- Зайдіть в обліковий запис Google за посиланням. Перейдіть у вкладку “Особиста інформація”, проскрольте вниз до блока “Загальні налаштування в інтернеті”. Оберіть “Мова”.
- Видаліть зі списку російську та додайте мови, якими користуєтесь. Простежте, щоб українська була за замовчуванням.
- Також рекомендується вимкнути автоматичне додавання мов, тому що алгоритми Google можуть знати, що ви володієте російською, і додати її пізніше автоматично.
Нижче будуть наведені дві інструкції зі скриншотами. Перша для IOS друга для Windows.
Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube // 7 фото
Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube // 7 фото
- Очистьте кеш і файли cookie у вашому браузері.
- На майбутнє під час пошуку клацніть на кнопку “Інструменти” і обирайте мову отримання вручну. Це поліпшить статистику і переконає алгоритм у тому, що ви не хочете більше бачити російські результати.
Щоб вже точно не бачити російську в отриманні, можна додатково встановити Chrome плагін як ось “Лагідна українізація”. Його порадив користувач Станіслав Бондера в треді Катерини.
Перевірте, чи не встановлена російська мова також на вашому смартфоні. Для цього перейдіть у загальні налаштування — > “Мова та регіон”. Якщо ви побачите серед мов російську – видаліть її.
Як звільнитися від російського контенту на YouTube?
Тут трохи складніше, оскільки мовних налаштувань для отримання сервіс не пропонує.
Навіть якщо шукати в YouTube контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс запропонує російськомовне відео. А якщо ви по ньому клацнете — все отримання у вас стане російською. Причина банальна — російського контенту просто значно більше, ніж українського, а алгоритм YouTube знає, що ви володієте цією мовою.
Проте, Катерині вдалося позбутися російськомовного контенту в YouTube на користь українського. Ось що вона зробила:
- видалила з пошуку та історії переглядів усі відео російською;
- перевірила підписки й видалила всі російські канали;
- цілеспрямовано клацала “не цікавить канал” на головній сторінці сервісу;
- процедуру “не цікавить канал” повторювала регулярно, щоб YouTube не вирішив, що настав час запропонувати чогось російського.
У результаті за декілька місяців російський контент зник з її отримання в YouTube.
- Раніше російська дочірня компанія Alphabet Inc. анонсувала своє банкрутство. Відповідну заяву опубліковано в офіційному реєстрі федерального ресурсу Росії.
- Нагадаємо, американська корпорація Apple видалила сервіс для створення та перегляду коротких відео TikTok з App Store для користувачів з РФ. Наразі застосунок недоступний для завантаження в меню “Пошук”.
- Також на мапах Google Maps відтепер можна роздивитися російські стратегічні й військові об’єкти. У максимальній роздільній здатності видно різноманітні полігони тощо.
- Зокрема сервіс відеохостингу YouTube заблокував канал парламентського телебачення Держдуми РФ – “Дума ТВ”. У відповідь МЗС РФ вдалися до погроз.