Про це повідомляє AIN.UA.

Редакторка та блогерка Катерина Ятель запропонувала інструкцію, як налаштувати інтернет-сервіси у такий спосіб, аби позбутися російської мови в пошуковиках.

Як українізувати свій Google?

  • Переконайтеся, що ви авторизовані в Google.
  • Зайдіть в налаштування пошукового сервісу Google.com.ua — > мови.
  • Видаліть з переліку російську та додайте ті мови, які хочете. Не забудьте виставити українську за замовчуванням.
  • Після цього намагайтесь не клацати на підказки від Google, тому що у такому разі сервіс згенерує новий пошук російською. Це псуватиме історію пошуку і впливатиме на майбутні результати.
  • Зайдіть в обліковий запис Google за посиланням. Перейдіть у вкладку “Особиста інформація”, проскрольте вниз до блока “Загальні налаштування в інтернеті”. Оберіть “Мова”.
  • Видаліть зі списку російську та додайте мови, якими користуєтесь. Простежте, щоб українська була за замовчуванням.
  • Також рекомендується вимкнути автоматичне додавання мов, тому що алгоритми Google можуть знати, що ви володієте російською, і додати її пізніше автоматично.

Нижче будуть наведені дві інструкції зі скриншотами. Перша для IOS друга для Windows.

  • Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube

    Інструкція для IOS

  • Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube

    Інструкція для IOS

  • Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube

    Інструкція для IOS

Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube // 7 фото

  • Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube

    Інструкція для Windows

  • Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube

    Інструкція для Windows

  • Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube

    Інструкція для Windows

  • Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube

    Інструкція для Windows

Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube // 7 фото

  • Очистьте кеш і файли cookie у вашому браузері.
  • На майбутнє під час пошуку клацніть на кнопку “Інструменти” і обирайте мову отримання  вручну. Це поліпшить статистику і переконає алгоритм у тому, що ви не хочете більше бачити російські результати.

Щоб вже точно не бачити російську в отриманні, можна додатково встановити Chrome плагін як ось “Лагідна українізація”. Його порадив користувач Станіслав Бондера в треді Катерини.

Перевірте, чи не встановлена російська мова також на вашому смартфоні. Для цього перейдіть у загальні налаштування — > “Мова та регіон”. Якщо ви побачите серед мов російську – видаліть її.

Як звільнитися від російського контенту на YouTube?

Тут трохи складніше, оскільки мовних налаштувань для отримання сервіс не пропонує.

Навіть якщо шукати в YouTube контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс запропонує російськомовне відео. А якщо ви по ньому клацнете — все отримання у вас стане російською. Причина банальна — російського контенту просто значно більше, ніж українського, а алгоритм YouTube знає, що ви володієте цією мовою.

Проте, Катерині вдалося позбутися російськомовного контенту в YouTube на користь українського. Ось що вона зробила:

  • видалила з пошуку та історії переглядів усі відео російською;
  • перевірила підписки й видалила всі російські канали;
  • цілеспрямовано клацала “не цікавить канал” на головній сторінці сервісу;
  • процедуру “не цікавить канал” повторювала регулярно, щоб YouTube не вирішив, що настав час запропонувати чогось російського.

У результаті за декілька місяців російський контент зник з її отримання в YouTube.