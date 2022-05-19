На тлі повномасштабного вторгнення РФ в Україну українці масово відмовляються від російського контенту та споживають тільки український. Проте Google та YouTube продовжують рекомендувати російське. Навіть, якщо запит був введено українською.

Про це повідомляє AIN.UA.

Редакторка та блогерка Катерина Ятель запропонувала інструкцію, як налаштувати інтернет-сервіси у такий спосіб, аби позбутися російської мови в пошуковиках.

Як українізувати свій Google?

Переконайтеся, що ви авторизовані в Google.

Зайдіть в налаштування пошукового сервісу Google.com.ua — > мови.

Видаліть з переліку російську та додайте ті мови, які хочете. Не забудьте виставити українську за замовчуванням.

Після цього намагайтесь не клацати на підказки від Google, тому що у такому разі сервіс згенерує новий пошук російською. Це псуватиме історію пошуку і впливатиме на майбутні результати.

Зайдіть в обліковий запис Google за посиланням. Перейдіть у вкладку “Особиста інформація”, проскрольте вниз до блока “Загальні налаштування в інтернеті”. Оберіть “Мова”.

Видаліть зі списку російську та додайте мови, якими користуєтесь. Простежте, щоб українська була за замовчуванням.

Також рекомендується вимкнути автоматичне додавання мов, тому що алгоритми Google можуть знати, що ви володієте російською, і додати її пізніше автоматично.

Нижче будуть наведені дві інструкції зі скриншотами. Перша для IOS друга для Windows.





Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube // 7 фото







Інструкція: Як позбутися російської мови в Google та YouTube // 7 фото

Очистьте кеш і файли cookie у вашому браузері.

На майбутнє під час пошуку клацніть на кнопку “Інструменти” і обирайте мову отримання вручну. Це поліпшить статистику і переконає алгоритм у тому, що ви не хочете більше бачити російські результати.

Щоб вже точно не бачити російську в отриманні, можна додатково встановити Chrome плагін як ось “Лагідна українізація”. Його порадив користувач Станіслав Бондера в треді Катерини.

Перевірте, чи не встановлена російська мова також на вашому смартфоні. Для цього перейдіть у загальні налаштування — > “Мова та регіон”. Якщо ви побачите серед мов російську – видаліть її.

Як звільнитися від російського контенту на YouTube?

Тут трохи складніше, оскільки мовних налаштувань для отримання сервіс не пропонує.

Навіть якщо шукати в YouTube контент саме українською мовою, рано чи пізно сервіс запропонує російськомовне відео. А якщо ви по ньому клацнете — все отримання у вас стане російською. Причина банальна — російського контенту просто значно більше, ніж українського, а алгоритм YouTube знає, що ви володієте цією мовою.

Проте, Катерині вдалося позбутися російськомовного контенту в YouTube на користь українського. Ось що вона зробила:

видалила з пошуку та історії переглядів усі відео російською;

перевірила підписки й видалила всі російські канали;

цілеспрямовано клацала “не цікавить канал” на головній сторінці сервісу;

процедуру “не цікавить канал” повторювала регулярно, щоб YouTube не вирішив, що настав час запропонувати чогось російського.

У результаті за декілька місяців російський контент зник з її отримання в YouTube.