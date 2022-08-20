Інститут національної пам’яті Польщі хоче якомога швидше завершити процес декомунізації публічного простору

Про це інформує “Польське радіо”.
Демонтаж пам’ятників тим, хто належав до сфери радянського впливу комуністичної влади, у Польщі останнім часом відбувається дуже швидко.
“Тільки за останні три місяці ми прибрали 20 радянських пам’ятників, але в нашому списку 60”, – наголосив голова Інституту національної пам’яті доктор Кароль Навроцький. “Це дуже швидкий темп, але це питання, яке треба було розв’язати давно”, – наголосив голова Інституту національної пам’яті доктор Кароль Навроцький.
Він назвав цей темп компенсацією недостатньої діяльності протягом останніх років. Додавши, що хотів би бути тим очільником Інституту національної пам’яті, який завершить процес декомунізації в публічному просторі Польщі.
Очільник Інституту зазначив, що за рік його роботи на посаді керівника активізувалися заходи не лише щодо видалення комуністичної символіки:
!Наша основна програмна діяльність – архівістика, наука, видавнича справа, освіта, вручення нагороди «Свідок історії» не змінилися і залишаються для нас важливими!, – запевнив він. “Відновлюємо провадження у справах нез’ясованих смертей 1980-х років, тому що деякі люди, котрі служили тодішній тоталітарній системі, досі функціонують в публічному просторі”.
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