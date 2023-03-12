Речниця МЗС Росії Марія Захарова підтвердила, що Кремль поступився централізованим контролем над російським інформаційним простором, додавши, що Володимир Путін не може рішуче діяти для його відновлення.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, 11 березня в Москві кремлівські журналісти та науковці та провели форум “Практичні та технологічні аспекти інформаційно-когнітивної війни в сучасних реаліях”.

За даними аналітиків, під час панельної дискусії речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що Кремль не може відтворити сталінський підхід щодо створення сучасного еквівалента радянського інформбюро для централізованого контролю внутрішнього інформаційного простору Росії. Вочевидь, причиною є розбіжність точок зору кремлівських “еліт”.

Зазначено, що в Кремлі точиться боротьба між ключовими членами найближчого оточення Путіна. Крім того, додається, що з часом Путін значною мірою поступився російським інформаційним простором різноманітним квазінезалежним акторам.