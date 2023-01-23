Президент РФ Володимир Путін ніколи повністю не піддавався рекомендаціям або вимогам Пригожина протягом війни і, ймовірно, завжди планував повернути очільника ПВК "Вагнера" на його попереднє місце, коли російські звичайні війська покращаться настільки, щоб самостійно продовжувати воєнні дії.

Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни.

За даними ISW, Путін усунув Лапіна й призначив Суровікіна — можливо, за порадою Пригожина та його союзників, — але він не задовольнив більшості бажань очільника приватної військової компанії.

“Пригожин продовжує вимагати від Кремля офіційного визнання групи “Вагнера” в РФ, незважаючи на те, що російське кримінальне законодавство забороняє діяльність паралельних військових формувань”, – зазначають аналітики.

Повідомляється, що Путін міг би відповісти на численні прохання та вимоги Пригожина протягом багатьох місяців і легалізувати операції “Вагнера” в Росії. Проте він, ймовірно, не вважав за потрібне послабляти російське Міноборони та надавати Пригожину додаткові повноваження підтримувати зусилля з тимчасового формування сил.

Пригожин також закликав російську Державну Думу та Генеральну прокуратуру звільнити та ув’язнити губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова за державну зраду, стверджуючи, що він перешкоджав військовим зусиллям Росії.

Однак зусилля Пригожина в цьому напрямку ні до чого не привели. Путін, з іншого боку, зустрівся з губернатором у Санкт-Петербурзі 18 січня, тим самим дав зрозуміти, що Бєглов виграв цей раунд.

Окрім того, Пригожин також зіткнувся з кількома бюрократичними перешкодами, відкриваючи свій центр “Вагнера” в Санкт-Петербурзі та будуючи лінію “Вагнера” в Бєлгородській області. Ці перешкоди Путін, ймовірно, міг би знищити, якби того хотів.