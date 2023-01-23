Про це інформують аналітики Інституту вивчення війни.
За даними ISW, Путін усунув Лапіна й призначив Суровікіна — можливо, за порадою Пригожина та його союзників, — але він не задовольнив більшості бажань очільника приватної військової компанії.
“Пригожин продовжує вимагати від Кремля офіційного визнання групи “Вагнера” в РФ, незважаючи на те, що російське кримінальне законодавство забороняє діяльність паралельних військових формувань”, – зазначають аналітики.
Повідомляється, що Путін міг би відповісти на численні прохання та вимоги Пригожина протягом багатьох місяців і легалізувати операції “Вагнера” в Росії. Проте він, ймовірно, не вважав за потрібне послабляти російське Міноборони та надавати Пригожину додаткові повноваження підтримувати зусилля з тимчасового формування сил.
Пригожин також закликав російську Державну Думу та Генеральну прокуратуру звільнити та ув’язнити губернатора Санкт-Петербурга Олександра Бєглова за державну зраду, стверджуючи, що він перешкоджав військовим зусиллям Росії.
Однак зусилля Пригожина в цьому напрямку ні до чого не привели. Путін, з іншого боку, зустрівся з губернатором у Санкт-Петербурзі 18 січня, тим самим дав зрозуміти, що Бєглов виграв цей раунд.
Окрім того, Пригожин також зіткнувся з кількома бюрократичними перешкодами, відкриваючи свій центр “Вагнера” в Санкт-Петербурзі та будуючи лінію “Вагнера” в Бєлгородській області. Ці перешкоди Путін, ймовірно, міг би знищити, якби того хотів.
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