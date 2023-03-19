Засновник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин анонсував наступ українських військових на п’яти напрямках у квітні цього року.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

Як повідомляється, в інтерв’ю російському медіа “РИА ФАН” Пригожин заявив про майбутній контрнаступ ЗСУ у квітні, який відбудеться на п’яти напрямках: поблизу Кремінної, в районі Бахмута, Донецькій, Запорізькій областях та в російській Бєлгородській області. За висновками аналітиків, власник “Вагнер” може намагатися створити такі інформаційні умови, щоб пояснити дії найманців у кульмінації боїв у Бахмуті.

Крім того, Пригожин зауважив, що українські воїни готуються завдати контрударів по флангах ПВК “Вагнер” в районі Бахмута, і що “вагнерівці”, своєю чергою, планують на них відповідати. Пригожин також зазначив, що в Бахмуті знаходиться щонайменше 19 тисяч українського особового складу. Згідно зі словами аналітиків ISW, його мета – виправдати невдалі дії найманців на полі бою.

Наголошено, що в Інституті вивчення війни раніше повідомляли, що “вагнерівці” проводять атаки на населені пункти на півночі Бахмута, які легше захопити, тому, що їх здатність досягати тактичних успіхів у місті поступово знижується.

Також додається, що анонсування Пригожиним українських контрнаступів означає, що очільник ПВК “Вагнер” розуміє, що російська армія скоро поступиться ініціативою і буде змушена перейти до оборони.