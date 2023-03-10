За даними аналітиків ISW, війська РФ, ймовірно, готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара (Донецька область). Однак на думку аналітиків, досягти успіху на цьому напрямку армії РФ не вдасться.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

За даними аналітиків, окупанти, найімовірніше, хочуть відновити атаки на Вугледар. Такого висновку експерти дійшли після того, як у мережі 8 березня з’явилось відео, на якому особовий склад 136-ї окремої мотострілецької бригади 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу РФ звертаються до російського військового командування з проханням збільшити кількість артилерійських боєзапасів перед заміною 155-ї окремої морської піхотної бригади Тихоокеанського флоту поблизу Вугледара і проводити наземні атаки в цьому районі.

Експерти нагадали, що під час лютневих атак на Вугледар російська 155-та бригада морської піхоти зазнала катастрофічних втрат і відновлювалась щонайменше 7 разів від початку повномасштабного вторгнення в Україну.

“Можливо, російські війська 136-ої мотострілецької бригади замінять сильно деградоване з’єднання в надії відновити наступ поблизу Вугледара, хоча ця одноосібна заміна не означає підкріплення цих зусиль Росією”, – зауважили експерти.

У 136-ій окремій мотострілецькій бригаді також наголосили, що їм потрібно економити боєзапаси, адже РФ надсилає більше артилерійських снарядів силам, які намагаються захопити Бахмут.

“136-ій ОМБР навряд чи вдасться досягти тактичного просування поблизу Вугледара, якого не змогли здійснити 155-та ОМБР, 40-та ОМБР та інші російські формування після місяців підготовки до початку наступу на цьому напрямку. Ймовірна деградація інших підрозділів у цьому районі, значні втрати техніки та, як повідомляється, триваючі артилерійські обмеження, ймовірно, не дозволять російським силам отримати значні тактичні переваги, якщо вони вирішать відновити наступ у цьому районі”, – резюмували аналітики.