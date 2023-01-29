Сили приватної вйськової компанії "Вагнер" не досягли значних успіхів в Бахмуті після захоплення Соледару приблизно 12 січня.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни.

Звичайні російські підрозділи зараз беруть участь у боях під Бахмутом, щоб відновити наступ на тому напрямку. Бойові кадри, опубліковані 20 січня, вказують на те, що повітрянодесантні війська РФ діють навколо Бахмута, оскільки на кадрах видно російську БМД-4М – спеціальну механізовану техніку, яка використовується виключно високомобільним родом військ.

Також зазначено, що підрозділи ПВК “Вагнер” і ПДВ провели спільну операцію в Бахмуті 27 грудня. Міністерство оборони Росії все частіше повідомляє, що повітрянодесантні війська діють у районі Бахмута з початку січня 2023 року, що вказує на те, що звичайні російські сили нарощуються для заміни групи “Вагнер” в цьому районі.

За даними анонімного офіційного представника США, сили групи “Вагнер” зазнали понад 4100 смертей і 10 000 поранених, у тому числі понад 1000 убитих з кінця листопада і до початку грудня під Бахмутом.

Українські офіційні особи стверджують, що наступальна операція військ РФ в Бахмуті не завершена. Проте ISW раніше оцінювало, що російський наступ на Бахмут досяг кульмінації.

За даними Інституту вивчення війни, масштабніші зусилля Росії проти Бахмута, ймовірно, не завершилися, оскільки РФ направляє звичайні підрозділи для продовження боротьби.