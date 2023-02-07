Інституції Європейського Союзу звинувачують одна одну в тому, що інформація про ймовірний візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя стала публічною.

Про це повідомляє The Guardian.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що президент Зеленський може особисто взяти участь у саміті лідерів країн-членів ЄС, запланованому на 9 лютого. Після витоку інформації про можливий візит президента України Володимира Зеленського до Брюсселя серед офіційних осіб ЄС спалахнули взаємні звинувачення, що викликало занепокоєння щодо його безпеки.

Повідомлялося, що Зеленський планує поїздку до Брюсселя 9 лютого, щоб особисто зустрітися з лідерами Євросоюзу на саміті та виступити перед Європейським парламентом на позачерговій сесії.

Від початку повномасштабного російського вторгнення РФ в Україну Зеленський лише одного разу покидав межі держави – у грудні 2022 року, коли здійснив неочікуваний візит до Вашингтона, виступивши перед Конгресом США. Ця поїздка планувалась у суворій таємниці, через побоювання за його безпеку, хоча деталі поїздки все ж просочилися напередодні.

Приблизно за 48 годин до обговорюваної поїздки до Брюсселя про візит Зеленського повідомили італійські ЗМІ, а пізніше оголосила у Twitter Європейська народна партія (ЄНП), правоцентристська група євродепутатів.

“Ми з нетерпінням чекаємо можливості вітати вас у Брюсселі, пане президенте”, – йдеться у твіті. Публікаціу було швидко видалено, але її скриншот встигло зробити видання Politico.

Президент Європейської ради Шарль Мішель, який організовує саміти ЄС, вважає Європейський парламент відповідальним за витік інформації. Його речник не підтвердив і не спростував візит президента України, сказавши лише, що “є відкрите запрошення президенту Зеленському відвідати Брюссель”.

Цей конфлікт став збентеженням для президентки Європейського парламенту Роберти Мецоли, чиїх чиновників звинувачують у витоку інформації. Вона також є членом групи EPP, яка коротко оприлюднила візит.

Минулого тижня Зеленський зменшив напругу щодо будь-яких пропозицій щодо поїздки до Брюсселя, сказавши, що “є великі ризики, якщо я кудись поїду”.

Суперечка показує, як конкуруючі інституції ЄС намагаються продемонструвати солідарність з Україною та підтримку Зеленського.

Окремо дипломати ЄС заявили, що Шарль Мішель і голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн змагаються у демонструванні підтримки Україні. Обоє вони схвально говорили про перспективи вступу України в ЄС. Але багато держав-членів стверджують, що лідери ЄС повинні пом’якшити свою публічну риторику , щоб не викликати надії на швидке приєднання до блоку.