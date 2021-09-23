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Інтенсивність бойових дій на Донбасі значно зросла: поранено двох українських захисників

Протягом минулої доби, 22 вересня, інтенсивність бойових дій на лінії зіткнення на Донбасі значно зросла, внаслідок чого поранено двох українських захисників.

Четвер, 23 вересня 2021, 09:31

Про це повідомили в операції Об’єднаних сил.

Збройні формування Російської Федерації нарощували обстріли позицій українських захисників, 12 разів порушивши режим припинення вогню, з них двічі з застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Світлодарська противник відкривав прицільний вогонь по позиціях українських воїнів, використовуючи великокаліберні кулемети. На Приазов’ї ворог тричі застосував безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснив скидання ВОГ-17 біля Павлополя та двічі біля Водяного.

Також поблизу цих населених пунктів противник тричі здійснив обстріли з гранатометів різних систем та стрілецької зброї, два з яких в бік Водяного.
Водночас російські найманці вели прицільний вогонь зі стрілецької зброї в районі населених пунктів Зайцеве та Новотошківське. Крім того, неподалік Новотошківського незаконні збройні формування двічі застосували гранатомети різних систем.

Крім того, поблизу Причепилівки російсько-окупаційні війська двічі застосували заборонене озброєння, здійснивши 23 постріли з мінометів калібру 120 мм.

Зазначається, що внаслідок ворожих дій два військовослужбовці Об’єднаних сил отримали вогнепальні поранення. Їм було надано невідкладну домедичну допомогу та евакуйовано до шпиталю. Стан здоров’я воїнів – задовільний.

Українські захисники вели активну оборону та подавляли вогневі засоби противника, застосовуючи дозволене Мінськими домовленостями озброєння. Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними.

Протягом поточної доби, 23 вересня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації.

  • В українській стороні Спільного центру з контролю та координації припинення вогню (СЦКК) заявили, що з початку року кількість обстрілів з боку бойовиків на Донбасі зростає в геометричній прогресії.
Теги: бойовики на Донбасі, Війна на Донбасі, окупанти, ООС, поранення, Донбас

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