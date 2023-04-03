Для кожного одного разу настає момент, коли він починає замислюватися про те, щоб всерйоз зайнятися вивченням англійської. Перспектива витратити на це всього лише кілька місяців виглядає вражаюче, але з іншого боку слабко віриться, що таке дійсно можливо. Так, наприклад, курси англійської в Києві – легкий і дієвий варіант, який допоможе покращити навичку мови незалежно від поточного рівня. Програма створюється таким чином, щоб студент зміг отримати максимум корисних знань та опанувати нові навички за короткий час.

Що являє собою інтенсивна англійська і кому вона підходить

На прискорених курсах англійського заняття відрізняються від тих, що проходять у школах та ВНЗ. Курс інтенсивного типу насичений та короткий. Він може тривати, наприклад, до п’яти місяців. Заняття проходять майже щодня, часто навіть кілька годин. Шкільні та інститутські уроки не йдуть у жодне порівняння. Адже кожен пам’ятає, як важко підготуватися до підсумкового іспиту, коли навчання триває раз чи два на тиждень.

Звернути увагу на інтенсивне вивчення англійської слід тим, хто:

не отримав нічого від стандартного навчання, але заговорити англійською хочеться;

планує незабаром вирушити за кордон;

збирається пройти співбесіду за кордоном;

хоче одержати підвищення на поточній роботі;

хоче скласти міжнародний іспит.

Курси англійського інтенсиву передбачають насичений графік, який разом із підвищеною концентрацією уваги надасть можливість опанувати різні аспекти мови.

Фото: https://englishprime.ua/kursy- anglijskogo-dnepr/

Плюси та мінуси інтенсивних курсів англійської

Сьогодні прискорені курси англійської – це один із найбільш затребуваних способів вивчення мови. Таку популярність нескладно пояснити цілим переліком важливих переваг:

Швидке розширення словникового запасу

Гнучкий графік

Щільний розклад

Вдосконалення навичок мови

Істотна економія часу

Економія фінансів

Хоча у швидкого вивчення англійської мови багато позитивних рис, воно не позбавлене і мінусів:

Сильне інтелектуальне навантаження

Мало граматики

Необхідність приймати матеріал швидко

Таким чином, інтенсивні заняття з англійської мови дозволять серйозно покращити навички спілкування за короткий проміжок часу. Завдяки такому темпу, можна вчасно підготуватися до запланованої подорожі або складання іспиту. Але все ж таки не можна забувати про те, що отримані знання вимагають регулярного повторення, щоб витрачений час не пройшов даремно.