Про це сповістив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

Як відомо, починаючи з 5 травня захисники України розпочали контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. А це означає відтиснення ворожих артилерії, танків та РСЗВ, якими ЗС РФ обстрілювало обласний центр. Утім, небезпека ракетних обстрілів та бомбардувань лишається.

“Сьогодні я можу констатувати, що інтенсивність обстрілів зменшилася. Все через те що наші війська тіснять ворога-окупанта. І тим самим дають людям можливість виходити з укриттів”, – зазначив він під час телемарафону.