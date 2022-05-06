Про це сповістив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.
Як відомо, починаючи з 5 травня захисники України розпочали контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. А це означає відтиснення ворожих артилерії, танків та РСЗВ, якими ЗС РФ обстрілювало обласний центр. Утім, небезпека ракетних обстрілів та бомбардувань лишається.
“Сьогодні я можу констатувати, що інтенсивність обстрілів зменшилася. Все через те що наші війська тіснять ворога-окупанта. І тим самим дають людям можливість виходити з укриттів”, – зазначив він під час телемарафону.
- Нагадаємо, щодня проводяться спецоперації по всій Україні, аби захистити українців від впливу російського агресора. Зокрема на Харківщині Служба безпеки України взяла у полон 11 ворожих снайперів.
- Раніше, 3 травня, російські окупаційні війська завдали два удари з реактивних систем залпового вогню та здійснили один артилерійський обстріл Харкова.