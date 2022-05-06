Про це сповістив міський голова Ігор Терехов в етері національного телемарафону.

Як відомо, починаючи з 5 травня захисники України розпочали контрнаступ на Харківському та Ізюмському напрямках. А це означає відтиснення ворожих артилерії, танків та РСЗВ, якими ЗС РФ обстрілювало обласний центр. Утім, небезпека ракетних обстрілів та бомбардувань лишається.