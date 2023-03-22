Про це йдеться у Twitter міноборони Великої Британії.
Фахівці зауважили, що протягом останніх днів українські військові почали локальну контратаку на захід від міста Бахмут у Донецькій області, що, ймовірно, послабить тиск на шлях постачання H-32, який знаходиться під загрозою.
Водночас тривають бої навколо центру Бахмута і залишається загроза, що війська РФ оточать ЗСУ з півночі та півдні.
Однак, як резюмували британські розвідники, існує реалістична ймовірність, що атаки росіян у Бахмуті втрачають і без того обмежений імпульс.
“Частково це відбувається через те, що деякі підрозділи російського МО було передислоковано в інші сектори”, – резюмували у британській розвідці.
- Заяви українських військових стосовно темпів та перспективи російських наступальних дій, ймовірно, свідчать про те, що весняний наступ армії РФ наближається до кульмінації.