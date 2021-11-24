Про це повідомляють #Букви.
Коли: о 19:45.
Головний арбітр поєдинку: румун Овідіу Хацеган.
Пряму трансляцію можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, також на платформі “Volia TV”. “Футбол 24” вестиме текстову трансляцію.
Орієнтовні склади команд:
“Інтер”: Хандановіч – Шкріньяр, Ранокк’я, Бастоні – Дарміан, Відаль, Брозовіч, Перішич – Чалханоглу – Корреа, Мартінес.
“Шахтар”: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Педрінью, Соломон – Фернандо.
Положення команд у групі D після чотирьох турів: “Реал” – 9 очок, “Інтер” – 7, “Шериф” – 6, “Шахтар” – 1.
На торішньому груповому етапі Ліги чемпіонів обидва матчі між цими командами завершились з однаковим рахунком 0:0.
- У 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів київське “Динамо” вдома мінімально програло в матчі проти мюнхенської “Баварії”.