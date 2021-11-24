Сьогодні, 24 листопада, донецький "Шахтар" зіграє в гостях проти італійського "Інтера" у рамках 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів на "Джузеппі Меацца" у Мілані.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: о 19:45.

Головний арбітр поєдинку: румун Овідіу Хацеган.

Пряму трансляцію можна буде подивитися на медіасервісі MEGOGO, також на платформі “Volia TV”. “Футбол 24” вестиме текстову трансляцію.

Орієнтовні склади команд:

“Інтер”: Хандановіч – Шкріньяр, Ранокк’я, Бастоні – Дарміан, Відаль, Брозовіч, Перішич – Чалханоглу – Корреа, Мартінес.

“Шахтар”: Трубін – Додо, Марлон, Кривцов, Матвієнко – Майкон, Антоніо – Тете, Педрінью, Соломон – Фернандо.

Положення команд у групі D після чотирьох турів: “Реал” – 9 очок, “Інтер” – 7, “Шериф” – 6, “Шахтар” – 1.

На торішньому груповому етапі Ліги чемпіонів обидва матчі між цими командами завершились з однаковим рахунком 0:0.