Сьогодні, 24 листопада, донецький "Шахтар" у виїзному поєдинку зіграє з міланським "Інтером" у межах 5-го туру Ліги чемпіонів.

Про це повідомляють #Букви.

Коли: 24 листопада о 19:45 за Києвом.

Де: стадіон “Стадіо Джузеппе Меацца”, Мілан (Італія).

Арбітр: Овідіо Хацеган (Румунія).

Де дивитися трансляцію: MEGOGO і Volia TV.

Склади команд

“Інтер”: Ханданович — Шкріняр, Ранокк’я, Бастоні — Дарміан, Перішич — Барелла, Брозович, Чалханоглу — Мартінес, Джеко.

“Шахтар”: Трубін — Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко — Степаненко, Майкон — Соломон, Педріньйо, Тете — Фернандо.

“Шахтареві” у цьому матчі потрібна лише перемога.

Якщо “Шахтар” не виграє сьогодні – то остаточно втратить будь-які шанси на єврокубкову весну.

Варто зазначити, що сьогодні також грають мадридський “Реал” з тираспольським “Шерифом”.

Якщо “Шериф” знову забере очки у “Реала”, а “Шахтар” переграє “Інтер”, то “гірникам” залишиться сподіватися на поразку міланців в останньому турі та свою перемогу.

Останнього разу “Шахтар” повністю вилітав з єврокубків восени ще 10 років тому, в сезоні 2011/12.