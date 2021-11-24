Про це повідомляють #Букви.
Коли: 24 листопада о 19:45 за Києвом.
Де: стадіон “Стадіо Джузеппе Меацца”, Мілан (Італія).
Арбітр: Овідіо Хацеган (Румунія).
Де дивитися трансляцію: MEGOGO і Volia TV.
Склади команд
“Інтер”: Ханданович — Шкріняр, Ранокк’я, Бастоні — Дарміан, Перішич — Барелла, Брозович, Чалханоглу — Мартінес, Джеко.
“Шахтар”: Трубін — Додо, Вітао, Марлон, Матвієнко — Степаненко, Майкон — Соломон, Педріньйо, Тете — Фернандо.
“Шахтареві” у цьому матчі потрібна лише перемога.
Якщо “Шахтар” не виграє сьогодні – то остаточно втратить будь-які шанси на єврокубкову весну.
Варто зазначити, що сьогодні також грають мадридський “Реал” з тираспольським “Шерифом”.
Якщо “Шериф” знову забере очки у “Реала”, а “Шахтар” переграє “Інтер”, то “гірникам” залишиться сподіватися на поразку міланців в останньому турі та свою перемогу.
Останнього разу “Шахтар” повністю вилітав з єврокубків восени ще 10 років тому, в сезоні 2011/12.
- Як сповіщалося, 26 серпня відбулося жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2021/2022. “Динамо” потрапив до групи E разом з “Барселоною”, “Баварією” та “Бенфікою”. “Шахтар” — до групи D разом з “Інтером”, “Реалом” та “Шерифом”.
- Розклад матчів “Динамо” та “Шахтаря”.