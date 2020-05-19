Біля селища Пирогів на південній околиці Києва розташований незвичайний музей просто неба, в якому представлені сотні архітектурних експонатів з усіх куточків України.

Національний музей народної архітектури та побуту України, відомий як Музей просто неба у Пирогові, існує вже понад половину століття.

Його загальна площа — 133,5 гектара. На цій території розташувалися архітектурні експонати народного будівництва XVI-XX століть, зібрані з усієї України. Це і садиби, і сільські будинки, і господарські будівлі, і дерев’яні церкви з вітряками.

Загалом на території музею розташовано 275 архітектурних об’єктів. Вони розміщені з документальною достовірністю та згруповані відповідно до особливостей планування поселень, що були властиві регіонам, з якого вони привезені.

У фондах музею зберігається понад 70 тисяч предметів побуту, творів народного мистецтва та знарядь праці. Також музей володіє величезною колекцією народного одягу, меблів, дерев’яного та глиняного посуду, народних музичних інструментів. Найцікавішими з експонатів були обладнані інтер’єри будівель.

У музеї 9 постійних експозицій — “Середня Наддніпрянщина”, “Полтавщина та Слобожанщина”, “Полісся”, “Поділля”, “Південь України”, “Карпати”, “Млини”, “Ярмаркове поле” та”Сучасне село”.

Музей працює з четверга по вівторок з 10 до 17 години. Вхід на територію музею платний: для дорослих вартість квитка становить 50 гривень, для дітей віком від 7 до 10 років — 15 гривень, від 11 до 18 років — 30 гривень. Діти віком до 7 років можуть відвідати музей безкоштовно.

Дістатися до музею можна таким транспортом: